В Солнечной системе может прятаться девятая планета. Но новая находка всё запутала

И чем больше астрономы смотрят в глубины Солнечной системы, тем страннее становится эта история.

Идея о невидимой планете не новая. Ещё до открытия Плутона учёные предполагали, что на окраине Солнечной системы может быть крупное тело, которое влияет на движение других объектов.

В 2016 году теория вернулась в новом виде. Астрономы Константин Батыгин и Майк Браун предположили, что за Нептуном может находиться массивная Планета Девять. Она могла бы объяснить странные орбиты объектов пояса Койпера.

Это далёкая область, где находятся карликовые планеты, астероиды и ледяные тела, включая Плутон. Некоторые из них движутся так, будто на них влияет не только Солнце.

Но теперь новая находка снова всё усложнила.

Астрономы обнаружили объект 2023 KQ14. Он относится к так называемым седноидам: это тела, которые большую часть времени проводят очень далеко от Солнца, настолько далеко, что Нептун почти не влияет на их путь.

Новый объект подходит к Солнцу примерно на 71 астрономическую единицу, а удаляется примерно на 433. Для сравнения, Нептун находится примерно в 30 таких единицах от Солнца.

Орбита у 2023 KQ14 вытянутая, но неожиданно стабильная. И это проблема для красивой версии о скрытой планете.

Если бы рядом действительно находилась крупная Планета Девять, её гравитация могла бы заметно раскачивать такие объекты. Но 2023 KQ14 ведёт себя спокойнее, чем ожидали.

Это не значит, что таинственной планеты точно нет. Но если она существует, возможно, она находится гораздо дальше, чем предполагалось раньше — дальше 500 астрономических единиц от Солнца.

А это уже почти космическая игра в прятки.

Для сравнения: аппарату вроде New Horizons понадобилось бы больше ста лет, чтобы улететь достаточно далеко для такой охоты.

Пока астрономам остаётся смотреть в телескопы и ждать новых находок.

Солнечная система вроде бы давно нанесена на школьные плакаты. Но на её окраине, похоже, всё ещё может скрываться страница, которую никто не перевернул.