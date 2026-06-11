Шноре пугает: дешёвая миграция может дорого обойтись Латвии

Главная претензия Шноре - к модели, при которой под видом обучения в страну фактически заводят будущих низкооплачиваемых работников. По его словам, часть вузов уже построила на этом отдельный бизнес.

«Те вузы, которые зарабатывают только на том, что привозят сюда каких-то "студентов" в кавычках, которые потом становятся дешевой рабочей силой, конечно, будут вынуждены прекратить свой бизнес. Это совершенно ясно», - заявил Шноре.

Он считает, что кадровые проблемы нельзя решать только через интерес работодателя. Для бизнеса дешёвый работник может быть удобным решением, но государство должно смотреть шире - на зарплаты местных жителей, отток латвийских работников и будущую нагрузку на социальную систему.

«Совершенно понятно, что бизнесмену, который зарабатывает деньги, выгодно платить меньшую зарплату. Если на рыбный завод можно поставить человека из Узбекистана и платить ему самый минимум, а в результате латышам приходится уезжать искать работу в другом месте, то это лишь индивидуальный бизнес-план предпринимателя. Но это ни в коем случае не может быть государственной политикой», - отметил представитель МВД.

По словам Шноре, сторонники ввоза работников часто говорят о сегодняшней пользе для экономики, но не учитывают, что мигранты со временем станут частью той же социальной и медицинской системы, которая уже перегружена.

«Нужно понимать, что человек, которого завозят, не будет вечно молодым и трудоспособным», - подчеркнул он.

Ведущий напомнил, что легально работающие иностранцы платят налоги и социальные взносы. Шноре ответил, что это не отменяет вопроса о будущих расходах государства.

«У нас уже сейчас есть проблемы с доступом к врачам, обследованиям и медицинской помощи для людей, которые уже живут в Латвии. Конечно, тем, кого сейчас привезут, пока они молоды и трудоспособны, может казаться, что врачи им не нужны. Но позже они тоже будут пользоваться этой системой», - сказал он.

В разговоре прозвучало сравнение с Германией 1960-х годов, когда страна активно привлекала рабочих из Турции. Шноре согласился, что такие исторические примеры важны для оценки миграционной политики Латвии.