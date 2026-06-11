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Шноре пугает: дешёвая миграция может дорого обойтись Латвии

Редакция PRESS 11 июня, 2026 09:21

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LETA

Латвия не должна закрывать дефицит работников массовым завозом дешёвой рабочей силы из третьих стран. Такой подход может быть выгоден отдельным предпринимателям, но для государства он создаёт долгосрочные риски. Об этом в программе «Globuss» на TV24 заявил парламентский секретарь Министерства внутренних дел Эдвин Шноре.

Главная претензия Шноре - к модели, при которой под видом обучения в страну фактически заводят будущих низкооплачиваемых работников. По его словам, часть вузов уже построила на этом отдельный бизнес.

«Те вузы, которые зарабатывают только на том, что привозят сюда каких-то "студентов" в кавычках, которые потом становятся дешевой рабочей силой, конечно, будут вынуждены прекратить свой бизнес. Это совершенно ясно», - заявил Шноре.

Он считает, что кадровые проблемы нельзя решать только через интерес работодателя. Для бизнеса дешёвый работник может быть удобным решением, но государство должно смотреть шире - на зарплаты местных жителей, отток латвийских работников и будущую нагрузку на социальную систему.

«Совершенно понятно, что бизнесмену, который зарабатывает деньги, выгодно платить меньшую зарплату. Если на рыбный завод можно поставить человека из Узбекистана и платить ему самый минимум, а в результате латышам приходится уезжать искать работу в другом месте, то это лишь индивидуальный бизнес-план предпринимателя. Но это ни в коем случае не может быть государственной политикой», - отметил представитель МВД.

По словам Шноре, сторонники ввоза работников часто говорят о сегодняшней пользе для экономики, но не учитывают, что мигранты со временем станут частью той же социальной и медицинской системы, которая уже перегружена.

«Нужно понимать, что человек, которого завозят, не будет вечно молодым и трудоспособным», - подчеркнул он.

Ведущий напомнил, что легально работающие иностранцы платят налоги и социальные взносы. Шноре ответил, что это не отменяет вопроса о будущих расходах государства.

«У нас уже сейчас есть проблемы с доступом к врачам, обследованиям и медицинской помощи для людей, которые уже живут в Латвии. Конечно, тем, кого сейчас привезут, пока они молоды и трудоспособны, может казаться, что врачи им не нужны. Но позже они тоже будут пользоваться этой системой», - сказал он.

В разговоре прозвучало сравнение с Германией 1960-х годов, когда страна активно привлекала рабочих из Турции. Шноре согласился, что такие исторические примеры важны для оценки миграционной политики Латвии.

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