Учёные усомнились в одной из древнейших привычек человечества. Зубочистки могли быть ни при чём

Люди миллионы лет назад будто бы уже чистили зубы палочками, волокнами растений или пытались так унять боль в дёснах.

Но новое исследование заставило пересмотреть эту красивую версию.

Учёные изучили зубы более чем 500 диких приматов, включая горилл, орангутанов, макак и ископаемых обезьян. И обнаружили: похожие бороздки встречаются и у них.

А дикие приматы явно не покупали зубочистки и не следили за модой на гигиену после обеда.

Это значит, что часть таких следов могла появляться естественно: от жёсткой пищи, песка, растительных волокон или обычного износа зубов.

Иными словами, древняя бороздка на зубе больше не является железным доказательством того, что кто-то специально ковырялся во рту палочкой.

Но в исследовании нашёлся ещё более странный поворот.

У современных людей часто встречаются клиновидные повреждения у линии дёсен. Их связывают с сильной чисткой зубов, скрежетом, кислыми напитками и современным образом жизни.

А вот у более чем 500 диких приматов таких повреждений не нашли вовсе.

Получается забавная и неприятная картина: некоторые следы, которые мы считали “древней человеческой привычкой”, могут быть просто естественным износом. А вот часть современных проблем с зубами, наоборот, похоже, создана нами самими.

Зубы переживают кости, века и даже целые цивилизации. И теперь они рассказывают не только о том, что ели наши предки, но и о том, как современный человек умудрился испортить себе улыбку.