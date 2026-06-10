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Учёные усомнились в одной из древнейших привычек человечества. Зубочистки могли быть ни при чём

Редакция PRESS 10 июня, 2026 19:18

Наука 0 комментариев

Долгое время маленькие бороздки на зубах древних людей считались почти сенсацией. Учёные видели в них следы зубочисток и говорили: вот она, одна из самых старых человеческих привычек.

Люди миллионы лет назад будто бы уже чистили зубы палочками, волокнами растений или пытались так унять боль в дёснах.

Но новое исследование заставило пересмотреть эту красивую версию.

Учёные изучили зубы более чем 500 диких приматов, включая горилл, орангутанов, макак и ископаемых обезьян. И обнаружили: похожие бороздки встречаются и у них.

А дикие приматы явно не покупали зубочистки и не следили за модой на гигиену после обеда.

Это значит, что часть таких следов могла появляться естественно: от жёсткой пищи, песка, растительных волокон или обычного износа зубов.

Иными словами, древняя бороздка на зубе больше не является железным доказательством того, что кто-то специально ковырялся во рту палочкой.

Но в исследовании нашёлся ещё более странный поворот.

У современных людей часто встречаются клиновидные повреждения у линии дёсен. Их связывают с сильной чисткой зубов, скрежетом, кислыми напитками и современным образом жизни.

А вот у более чем 500 диких приматов таких повреждений не нашли вовсе.

Получается забавная и неприятная картина: некоторые следы, которые мы считали “древней человеческой привычкой”, могут быть просто естественным износом. А вот часть современных проблем с зубами, наоборот, похоже, создана нами самими.

Зубы переживают кости, века и даже целые цивилизации. И теперь они рассказывают не только о том, что ели наши предки, но и о том, как современный человек умудрился испортить себе улыбку.

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