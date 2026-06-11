Бюро государственного контроля строительства подтвердило LETA, что провело обследование Мясного павильона Рижского центрального рынка и оценило техническое состояние здания. Сейчас бюро завершает оформление результатов проверки. Более подробные выводы и решения BVKB обещает представить в четверг, 11 июня.

Речь идёт не о спокойном ремонте «когда-нибудь потом» и не о плановой перестановке торговцев. Решение вступает в силу фактически за один день. Если строительный надзор запрещает эксплуатацию так быстро, значит, состояние здания вызывает уже не косметические вопросы, а серьёзные опасения за безопасность людей.

О закрытии сообщил председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс. Он поручил исполнительному директору города срочно оценить ответственность руководства Rīgas nami - действовало ли оно как ответственный хозяин и были ли вовремя выполнены требования Бюро государственного контроля строительства.

Клейнбергс также намерен потребовать объяснений от главы профильного комитета и вице-мэра Риги по вопросам собственности Эдварда Ратниекса. По словам мэра, ситуацию нужно разъяснить рижанам, а торговцам - обеспечить поддержку, чтобы они по возможности могли продолжить работу.

Мясной павильон и раньше считался одним из самых проблемных объектов Центрального рынка. Его реконструкцию оценивали примерно в 15 млн евро, а торговлю мясом заранее готовили к переезду. Однако решение строительного надзора резко ускорило процесс: в нынешнем состоянии павильон больше нельзя использовать. Ни одного дня больше.

На этом фоне особенно жёстко выглядит финансовая часть истории. Оборот SIA Rīgas nami в 2025 году достиг 28,42 млн евро, что на 3,3% больше, чем годом ранее. Компания завершила год с прибылью 94 000 евро.

Ранее сообщалось, что в 2026 году Rīgas nami планировала продолжить развитие Центрального рынка: организовать конкурс эскизов, запускать последовательные проекты обновления, сохранять культурно-историческое наследие и обеспечивать непрерывность работы рынка.

Теперь непрерывность закончилась решением надзорного органа. С 11 июня Мясной павильон закрывается для эксплуатации.