Кто должен чинить подъезды? Фото «убитой» парадной разозлило Ригу

На фото - облезлые стены, старые почтовые ящики, потёртый пол и общий вид подъезда, который давно ждёт ремонта. Пост быстро собрал реакции: одни увидели в этом обычную картину для старого жилого фонда, другие начали спорить, кто отвечает за такие места - управляющий домом или сами владельцы квартир.

Пользователи писали, что похожие подъезды можно найти в разных частях столицы - от Болдераи до Скансте.

«Я думала, что у нас всё плохо, но теперь так больше не считаю», - написала одна из участниц обсуждения.

Некоторые комментаторы заметили, что даже в таком состоянии в подъезде сохранились детали, которые при нормальном ремонте могли бы выглядеть достойно.

«Выглядит ужасно, но пол - удивительно красивая мозаика», - написал один из участников обсуждения.

«Если бы жители собрались и отремонтировали остальное помещение, была бы сказка», - добавил другой пользователь.

Часть участников обсуждения прямо указала на собственников квартир.

«Печально, что владельцам всё равно», - отметил участник дискуссии.

На это возразили, что жильцы и так каждый месяц платят за обслуживание, но результата в подъездах часто не видно.

В спор включился и человек, представившийся управляющим домами. Он написал, что не понимает, как жильцы могут ежедневно проходить через такой подъезд и ничего не менять.

«Я, как управляющий домами, смотрю на такие здания и задаюсь вопросом: как людям может быть настолько всё равно, что они живут в таких условиях? Меня бы тошнило каждый день, проходя через такой подъезд», - написал мужчина.

Другие участники обсуждения напомнили, что внешний вид подъезда не всегда означает безразличие жильцов. Иногда деньги уходят не на косметику, а на более срочные работы - крышу, инженерные сети и проблемы, которые не видны на фотографии.

«Всё не так однозначно. Мой подъезд выглядит примерно так же, потому что долгое время домом управлял шарлатан, который делал только самый необходимый минимум, не предоставляя ни отчётов, ни счетов, зато постоянно рассказывал сказки. Дом большой - 80 квартир. Собрать подписи для смены управляющего было очень сложно, но несколько лет назад нам это удалось. Сейчас новый управляющий занимается действительно важными вещами - заменой крыши и другими необходимыми работами. Подъезд тоже хочется привести в порядок, но реально на это уйдёт ещё как минимум лет десять: список приоритетов длинный, а деньги не бесконечны», - поделилась участница обсуждения.

В комментариях также писали, что для ремонта общих помещений нужны решения собственников, а собрать согласие жильцов бывает сложно.

«Кто виноват? Чтобы что-то ремонтировать, нужно разрешение собственника квартиры, которое, конечно, не всегда дают. Или все ждут халявы - чтобы кто-то пришёл и сделал ремонт за них?

Но скоро наступит момент, когда вариантов не останется: либо придётся ремонтировать, либо съезжать. Эти дома окажутся в аварийном состоянии, и жильцам придётся искать другое жильё, если они не изменят своё отношение», - написал один из участников обсуждения.

«Рига находится снаружи. А здесь, внутри, - общая собственность соседей, о которой нужно заботиться», - отметил один из комментаторов.