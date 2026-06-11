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«Хулиганы!» Мэр Риги жалуется на буллинг в Рижской думе

© LETA 11 июня, 2026 10:13

Новости Латвии 0 комментариев

Депутаты фракции "Суверенной власти" и "Объединения Младолатыши" устанавливают телефоны на штативы и направляют камеры на трибуну Рижской думы. Заседания думы они транслируют в "TikTok", пишет издание Ir.

"Они отлично обслуживают запрос на склоки и скандалы и пытаются создать их на ровном месте", - говорит о провокационном поведении коллег депутат Каспарс Спунде (Нацобъединение), который в мае на одном из заседаний чуть не подрался с Бреманисом. Он не оспаривает обязанность оппозиции контролировать деятельность политиков, которые находятся у власти, но считает, что дискуссии уже опустились ниже пояса.

"Разумеется, есть", - отвечает мэр Виестурс Клейнбергс на вопрос о том, существует ли в думе буллинг.

"Иначе я бы не начинал каждое заседание с напоминания о том, что нужно вести себя этично, нельзя вести себя оскорбительно по отношению к сотрудникам и другим депутатам, кричать. И напоминаю, что желательно говорить по существу вопроса, а не о том, круглая ли Земля", - отмечает Клейнбергс.

Но границы приличий нарушаются все больше и больше. В качестве примера он приводит состоявшееся 12 мая заседание комитета городской собственности, на котором рассматривалась передача местной водонапорной башни в безвозмездное пользование Чиекуркалнскому обществу развития. Атмосфера накалилась настолько, что почти произошла драка между депутатами Спунде, который ранее возглавлял это общество, и Бреманисом.

"Когда на заседание приходят два депутата от "Суверенной власти", которые не являются членами этого комитета, кладут на стол телефоны и поворачивают их в мою сторону, понятно, что будет провокация", - говорит Клейнбергс.

"Хулиганы", - говорит о них Спунде. По его словам, каждое заседание думы и комитетов становится проверкой терпения. Это затрагивает не только депутатов, но и сотрудников думы, а также других участников заседаний. В адрес Спунде депутаты позволяли и личные оскорбления, например, по поводу его внешности.

"Мы участвуем в работе думы активнее всех остальных депутатов", - говорит Юлия Степаненко в телефонном интервью журналу "Ir". Депутаты активно посещают заседания и тех комитетов, в состав которых они не входят, так как у избирателей много вопросов, и они должны быть информированы. "Мы слишком активны, они не привыкли к такой работе", - объясняет депутат недовольство коалиции. 

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