Впервые с начала лета температура воздуха в Латвии опустилась ниже нормы

Среднесуточная температура воздуха 11 июня снизилась до +14,2 градуса, упав на 1,2 градуса ниже среднего показателя за период 1991-2020 годов.

По прогнозам синоптиков, холодная погода сохранится в ближайшие дни.

Средняя температура воздуха в Латвии за первые десять дней месяца достигла +16,4 градуса, что на 1,7 градуса выше нормы. Самая низкая температура воздуха составила +2,8 градуса в первую ночь июня на наблюдательной станции Даугавпилс, а самая высокая – +25,6 градуса 3 июня в Мерсрагсе и Скривери.

Среднегодовое количество осадков в Латвии в начале июня достигло 34,8 миллиметра, что составляет 225% от нормы. Наибольшее количество осадков – 72,6 миллиметра – выпало в Сили, муниципалитет Ливаны.

Более 50 миллиметров осадков также было зафиксировано в Даугавпилсе, Мадоне, Зосени, Руйене, Скривери, Бауске и Кулдиге. С другой стороны, наименьшее количество осадков выпало в Мерсрагсе, где их количество не превысило 4,5 миллиметра.

Предыдущая засуха в Латвии практически закончилась, и в некоторых местах уже наблюдается повышенная влажность.

Средняя относительная влажность в начале месяца составляла 75% — от 66% в Риге до 82% на Колке. Самые сильные порывы ветра — 15,5 метров в секунду — были зафиксированы 3 июня в Стенде.