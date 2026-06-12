А что будет в кризис? Медик неотложки призвал провести независимый аудит больницы из-за очередей из скорых

Поводом для критики стал случай, произошедший около двух месяцев назад. По словам Циекурса, бригада скорой помощи с 45-летним пациентом провела у приёмного отделения больницы около трёх часов, ожидая госпитализации. В результате пациенту пришлось воспользоваться подгузником, поскольку попасть в больницу он не мог.

Циекурс считает, что проблема связана не столько с нехваткой помещений, сколько с неэффективной организацией внутренних потоков пациентов. Он отметил, что за последние годы площади отделения неотложной помощи были расширены, а число пациентов даже сократилось по сравнению с 2010 годом, однако очереди машин скорой помощи у приёмного отделения сохраняются.

По его мнению, узким местом остаётся перевод пациентов из приёмного отделения в профильные стационарные отделения. Если это происходит слишком медленно, приёмное отделение оказывается перегружено, а бригады скорой помощи вынуждены подолгу оставаться с пациентами вместо выполнения новых вызовов.

Медик призвал провести независимый аудит работы приёмного отделения и всей системы движения пациентов в больнице, а также установить обязательный стандарт передачи пациента больницей в течение 15 минут после прибытия скорой помощи.

Циекурс подчеркнул, что проблема касается не только одной больницы или службы скорой помощи, а затрагивает вопросы готовности всей системы здравоохранения к чрезвычайным ситуациям. По его словам, если больница испытывает серьёзные трудности с потоком пациентов в обычных условиях, то во время крупного кризиса или массового поступления пострадавших ситуация может стать