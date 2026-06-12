Скандал на два евро: в ЕС заблокировали монету из-за алфавита

Страна хотела выпустить памятные 2 евро в честь «болгарского алфавита». И тут в Брюсселе что-то пошло не так. Один из членов еврозоны официально возразил против дизайна, и выпуск монеты в предложенном виде остановили.

Самое вкусное в истории — имя страны не раскрывают. Совет ЕС отказался публиковать письмо с возражением, объяснив это «деликатным процессом принятия решений». То есть монета маленькая, а секретность почти как на переговорах о границах.

На первый взгляд всё выглядит странно. Кириллица действительно имеет глубокую связь с болгарской историей. Именно в средневековой Болгарии она развивалась и распространилась дальше по славянскому миру. Для Софии это не просто буквы, а часть национальной гордости.

Но формулировка «болгарский алфавит» оказалась слишком горячей.

До сих пор Болгария в официальных европейских документах обычно использовала более нейтральное выражение — «кириллический алфавит». А тут вдруг на памятной монете появилась более другая версия: не просто кириллица, а именно болгарский алфавит.

И Балканы, конечно, услышали это не как красивую фразу, а как политический сигнал.

В регионе давно спорят о наследии Кирилла и Мефодия, староболгарской письменности, Охридской школе и праве на историческую память. Северная Македония особенно болезненно реагирует на попытки представить это наследие как исключительно болгарское. В соцсетях одни радовались блокировке, другие возмущались, что ЕС вмешивается даже в то, как Болгария называет собственную культуру.

Парадокс в том, что обычные болгарские евро уже спокойно идут с кириллицей и национальными символами. На монете в 2 евро изображён Паисий Хилендарский, важная фигура болгарского национального возрождения. Там всё прошло. А вот памятная монета с алфавитом внезапно застряла.

Получилась почти идеальная европейская мини-драма.

Новая страна еврозоны хочет отпраздновать свои буквы. Кто-то в еврозоне говорит: нет, так нельзя. Брюссель прячет письмо. Интернет ищет виновного. Балканы спорят о Средневековье так, будто это произошло вчера.

И всё это из-за монеты, которой в магазине можно было бы оплатить кофе.