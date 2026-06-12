Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 13. Июня Завтра: Ainars, Uva, Zigfrids
Доступность

Скандал на два евро: в ЕС заблокировали монету из-за алфавита

Редакция PRESS 12 июня, 2026 14:25

Всюду жизнь 0 комментариев

LETA

Обычно памятная монета в 2 евро — это маленький круглый сувенир для коллекционеров. Но Болгария внезапно доказала: даже монета может стать дипломатической миной.

Страна хотела выпустить памятные 2 евро в честь «болгарского алфавита». И тут в Брюсселе что-то пошло не так. Один из членов еврозоны официально возразил против дизайна, и выпуск монеты в предложенном виде остановили.

Самое вкусное в истории — имя страны не раскрывают. Совет ЕС отказался публиковать письмо с возражением, объяснив это «деликатным процессом принятия решений». То есть монета маленькая, а секретность почти как на переговорах о границах.

На первый взгляд всё выглядит странно. Кириллица действительно имеет глубокую связь с болгарской историей. Именно в средневековой Болгарии она развивалась и распространилась дальше по славянскому миру. Для Софии это не просто буквы, а часть национальной гордости.

Но формулировка «болгарский алфавит» оказалась слишком горячей.

До сих пор Болгария в официальных европейских документах обычно использовала более нейтральное выражение — «кириллический алфавит». А тут вдруг на памятной монете появилась более другая версия: не просто кириллица, а именно болгарский алфавит.

И Балканы, конечно, услышали это не как красивую фразу, а как политический сигнал.

В регионе давно спорят о наследии Кирилла и Мефодия, староболгарской письменности, Охридской школе и праве на историческую память. Северная Македония особенно болезненно реагирует на попытки представить это наследие как исключительно болгарское. В соцсетях одни радовались блокировке, другие возмущались, что ЕС вмешивается даже в то, как Болгария называет собственную культуру.

Парадокс в том, что обычные болгарские евро уже спокойно идут с кириллицей и национальными символами. На монете в 2 евро изображён Паисий Хилендарский, важная фигура болгарского национального возрождения. Там всё прошло. А вот памятная монета с алфавитом внезапно застряла.

Получилась почти идеальная европейская мини-драма.

Новая страна еврозоны хочет отпраздновать свои буквы. Кто-то в еврозоне говорит: нет, так нельзя. Брюссель прячет письмо. Интернет ищет виновного. Балканы спорят о Средневековье так, будто это произошло вчера.

И всё это из-за монеты, которой в магазине можно было бы оплатить кофе.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Треть того, что делают министерства, вообще не нужна»: бывшая сотрудница делится опытом
Важно

«Треть того, что делают министерства, вообще не нужна»: бывшая сотрудница делится опытом

«В отставку!» Клейнбергс посетил мясной павильон Центрального рынка; мэр недоволен, народ зол
Важно

«В отставку!» Клейнбергс посетил мясной павильон Центрального рынка; мэр недоволен, народ зол (3)

Сбываются худшие прогнозы, синоптики в пессимизме: что будет с климатом Латвии
Важно

Сбываются худшие прогнозы, синоптики в пессимизме: что будет с климатом Латвии

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Треть того, что делают министерства, вообще не нужна»: бывшая сотрудница делится опытом

Важно 18:08

Важно 0 комментариев

Обычно критика бюрократии, чиновников и министерств исходит извне - от тех, кто сам к ним не относится и просто в какой-то момент имел дело или услышал очередную новость о том, как попусту растрачены деньги или что-то в таком роде. Но в данном случае речь идёт о критике изнутри - пусть и постфактум. Основанной на личном опыте, причём не в одном министерстве, а в трёх.

Обычно критика бюрократии, чиновников и министерств исходит извне - от тех, кто сам к ним не относится и просто в какой-то момент имел дело или услышал очередную новость о том, как попусту растрачены деньги или что-то в таком роде. Но в данном случае речь идёт о критике изнутри - пусть и постфактум. Основанной на личном опыте, причём не в одном министерстве, а в трёх.

Читать
Загрузка

В Литве объявляли воздушную тревогу; угроза оказалась ложной — это был метеозонд

Важно 17:33

Важно 0 комментариев

О возможной угрозе с воздуха было объявлено в Вильнюсском уезде, но затем Национальный центр кризисного управления сообщил, что в воздушное пространство Литвы залетел метеозонд, пишет tv3.lt.

О возможной угрозе с воздуха было объявлено в Вильнюсском уезде, но затем Национальный центр кризисного управления сообщил, что в воздушное пространство Литвы залетел метеозонд, пишет tv3.lt.

Читать

Молодой пианист из Латвии посвятил работу памяти бабушки и дедушки

Всюду жизнь 17:17

Всюду жизнь 0 комментариев

На днях молодой латвийский пианист Филлип Калинко записал своё первое произведение — Ottorino Respighi «Notturno (Six Pieces for Piano)» — и посвятил его памяти своих бабушки и дедушки. 

На днях молодой латвийский пианист Филлип Калинко записал своё первое произведение — Ottorino Respighi «Notturno (Six Pieces for Piano)» — и посвятил его памяти своих бабушки и дедушки. 

Читать

Сбываются худшие прогнозы, синоптики в пессимизме: что будет с климатом Латвии

Важно 16:42

Важно 0 комментариев

В Латвии начинают сбываться сценарии перемен климата, о которых учёные говорили несколько лет назад, о чём на телеканале TV24 в программе Klimata balss сказал руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.

В Латвии начинают сбываться сценарии перемен климата, о которых учёные говорили несколько лет назад, о чём на телеканале TV24 в программе Klimata balss сказал руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.

Читать

«Маньяк нового типа»: в Иманте обворовали… собаку

Важно 16:11

Важно 0 комментариев

На этой неделе жительница Иманты поделилась в "Фейсбуке" постом, в котором она рассказала о странном происшествии с её собакой.

На этой неделе жительница Иманты поделилась в "Фейсбуке" постом, в котором она рассказала о странном происшествии с её собакой.

Читать

Кража редких изданий Пушкина во Франции: до семи лет тюрьмы для злоумышленников

Мир 14:51

Мир 0 комментариев

По мнению французских магистратов, эти кражи могут быть частью стремления вернуть в Россию её культурное наследие на фоне обострившихся после масштабного вторжения в Украину отношений между Москвой и Западом.

По мнению французских магистратов, эти кражи могут быть частью стремления вернуть в Россию её культурное наследие на фоне обострившихся после масштабного вторжения в Украину отношений между Москвой и Западом.

Читать

“Путь к свободе!” начинается на Эспланаде: в Риге проходит парад ЛГБТ-сообщества (ФОТО, ВИДЕО)

Важно 14:37

Важно 0 комментариев

В субботу, 13 июня, в Риге проходит прайд-шествие «Путь к свободе», которое станет завершающим мероприятием двухнедельной программы Riga Pride 2026. В этом году отмечается 21 год с момента проведения первого прайда в латвийской столице.

В субботу, 13 июня, в Риге проходит прайд-шествие «Путь к свободе», которое станет завершающим мероприятием двухнедельной программы Riga Pride 2026. В этом году отмечается 21 год с момента проведения первого прайда в латвийской столице.

Читать