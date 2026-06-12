Это не стереотипы: Краузе привёл факты против работы мигрантов в латвийском общепите

"Мне часто говорят, что опасения по поводу миграции — это «стереотип». Но проверки PVD подтвердили факты: более 70% предприятий общественного питания, где работают мигранты, имеют нарушения санитарных норм, и 30% из них должны быть немедленно закрыты! Безопасность — это также гигиена пищевых продуктов и национальный язык. Иммигранты должны уважать наши законы!", - заявил Краузе в Твиттере/X.

Он отмечает, что в Индии культура питания - это параллельный мир, совершенно несравнимый с нашими стандартами.

"И если кто-то из вас поедет в Индию и поест с тарелки, которую они моют прямо на улице, он немедленно протянет ноги", - говорит Краузе.

Man bieži saka, ka bažas par migrāciju ir "stereotips". Bet PVD pārbaudēs ir konstatēti fakti: >70% ēdināšanas uzņēmumu, kur strādā migranti, ir higiēnas pārkāpumi, un 30% no tiem uzreiz jāslēdz! Drošība ir arī pārtikas higiēna un valsts valoda. Iebraucējiem ir jāciena mūsu… pic.twitter.com/TILVvjJT6A — Armands Krauze (@ArmandsKrauze) June 12, 2026

Напомним, против Краузе начат уголовный процесс по деле лесопромышленников. Ранее Силиня освободила Арманда Краузе от должности министра земледелия в связи с тем, что он является фигурантом уголовного дела.