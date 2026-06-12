На следующе неделе будут проверять нагрузку путепровода на Кундзиньсалу

Нагрузочные испытания проводятся для того, чтобы убедиться в несущей способности конструкций путепровода и их соответствии проектным параметрам. Во время испытаний на эстакаде размещаются специально нагруженные грузовые автомобили, а инженеры проводят необходимые замеры и оценку работы конструкций.

Во время мероприятия у представителей СМИ будет возможность лично наблюдать за одним из этапов строительного процесса перед сдачей объекта в эксплуатацию.

В 10:00 запланированы выступления председателя Рижской думы Виестура Клейнбергса, представителя правления Рижского свободного порта и представителя товарищества "RK Link". Позже состоится осмотр строительного объекта и демонстрация нагрузочных испытаний путепровода.

Как сообщалось, в этом году в Риге планируется завершить строительные работы четвертой очереди Южного моста, а также Земитанский путепровод и путепровод на Кундзиньсале. Начать планируется реализацию проектов Вантового моста, Воздушного моста и путепровода на улице Алтонавас.