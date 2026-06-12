Пограничники снова задержали перевозчиков нелегалов: две машины

Вечером 11 июня в Свентской волости полиция остановила для проверки автомобиль Audi с польскими регистрационными номерами, которым управлял гражданин Польши. Минувшей ночью в Эзерниекской волости полицейские остановили автомобиль Seat, за рулём которого находился гражданин Латвии.

При осмотре автомобилей в салонах и багажных отделениях были обнаружены пять человек в одном случае и четыре — в другом. Все они являются выходцами из стран Азии и не имели действительных документов для въезда и пребывания в Латвии. По данным пограничников, ранее эти люди незаконно пересекли латвийско-белорусскую границу.

В отношении перевозчиков возбуждены уголовные дела. Девять задержанных мигрантов были доставлены обратно к границе с Белоруссией.