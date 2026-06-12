У МОН нашлись деньги на 16 мероприятий народного спорта

Финансирование будет направлено на общедоступные спортивные мероприятия, которые способствуют физической активности, здоровому образу жизни и участию в них различных групп общества.

Поддержанные проекты охватывают различные виды спорта, в том числе спортивное ориентирование, бег, велоспорт, походы, командные виды спорта и спортивные танцы. Среди мероприятий, получивших финансирование, - "Латвийская ночь ориентирования", Рижский веломарафон "Toyota", серия забегов по пересеченной местности "Stirnu buks", поход "BeActive", Латвийская неделя оздоровительного спорта и Европейский семейный фестиваль.

В министерстве отмечают, что доступное в этом году финансирование для поддержки мероприятий народного спорта более чем в два раза превышает прошлогоднее. На конкурс подано 63 проектные заявки от спортивных федераций и организаций на общую сумму более 1,69 млн евро.

Проекты оценивала специально созданная комиссия, принимая во внимание доступность мероприятий, планируемое количество участников, долгосрочность и другие критерии. Доступное государственное софинансирование для одного мероприятия может достигать 40 000 евро, покрывая не более половины общих расходов.

В свою очередь, в конце мая правительство выделило на поддержку мероприятий народного спорта еще 338 985 евро, увеличив общее финансирование до 830 000 евро. Это позволит поддержать в том числе часть проектов, которые изначально не получили финансирования, указали в министерстве.