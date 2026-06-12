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600 км скандинавского ландшафта за 13 евро — в Швеции запустили новый поезд

Редакция PRESS 12 июня, 2026 13:13

Всюду жизнь 0 комментариев

В Швеции запускают поезд, который звучит почти подозрительно красиво: 600 километров видов, море, озёра, крепости, скалы и билет дешевле нормального ужина.

С 15 июня пассажиры смогут напрямую доехать из Мальмё в Осло. Поезд пойдёт через Гётеборг и несколько прибрежных городов, а вся дорога займёт около шести с половиной часов. Самые дешёвые билеты обещают от 149 шведских крон, то есть примерно за 13 евро.

И это не тот случай, когда «живописный маршрут» означает три куста за окном и парковку у вокзала.

На первом участке от Мальмё до Гётеборга можно ловить виды побережья, старые города и крепости. Дальше появляются реки, озёра и знаменитое Венерн — настолько большое озеро, что оно местами выглядит почти как море. А ближе к границе с Норвегией поезд проходит через более драматичные пейзажи: камень, лес, высокие гряды и вода внизу.

Туристам даже советуют заранее выбирать сторону вагона. На одном участке лучше сидеть слева, на другом — справа, а ближе к границе уже почти всё равно: красиво будет с обеих сторон.

Поезд будет ходить один раз в день. Из Мальмё он отправляется утром и прибывает в Осло днём. В обратную сторону — после обеда, с прибытием в Мальмё вечером.

На борту обещают ресторан Krogen, так что маршрут выглядит как редкий случай, когда можно просто сесть, есть, смотреть в окно и чувствовать себя человеком, который принял правильное жизненное решение.

Есть и маленький бонус для тех, кто любит составлять маршруты как пазл. Из Мальмё можно пересесть на ночной поезд в Берлин, который также проходит через Копенгаген и Гамбург. То есть Осло, Швеция, Дания, Германия — и всё это без аэропортов, досмотров и пластикового лотка для ремня.

Конечно, билет за минимальную цену поймают не все и не всегда. Но сама идея звучит слишком приятно: вместо очередного перелёта на час с очередью на два часа можно провести день у окна и посмотреть на Скандинавию так, как её обычно показывают в туристических буклетах.

Иногда роскошь — это не бизнес-класс. Иногда это место у окна за 149 крон.

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