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О неполученных повестках, предупреждениях и письмах: кто несёт ответственность и какую?

Редакция PRESS 12 июня, 2026 13:15

Юридическая консультация 0 комментариев

LETA

-О неполученных повестках, предупреждениях и письмах. В своей практике я повидал немало трагичных историй, произошедших из-за двух вещей, - пишет юрист Юрий Соколовский в Фейсбуке.

-Во-первых, из-за игнорирования повесток, писем и сообщений. Во-вторых, из-за того, что письмо пришло не туда или человек просто не заглядывал в почтовый ящик.

Последствия бывают серьезными: пропущены сроки обжалования, неявка в суд, проигнорированное сообщение о долге превращается в исполнительный лист.

Многие до сих пор считают, что если неприятное сообщение игнорировать, то проблема немного постоит на пороге и уйдет сама собой. Однако в большинстве случаев она возвращается в еще более неприятном виде.

Другие все еще полагают, что письмо должно быть вручено только «на руки» и что если его не получать, то процесс остановится. Это не так. Для ускорения процессов законодательство предусматривает, что отправленный документ считается полученным по истечении определенного срока, установленного законом.

Вот основные правила, которые помогут вам не пропустить официальные документы, повестки или решения.

1. Когда письмо считается полученным?

Закон устанавливает жесткие сроки так называемой презумпции уведомления.

Если письмо отправлено почтой, оно считается полученным:

• Обычное письмо — на восьмой день с момента его регистрации в учреждении.

• Заказное письмо — на седьмой день после передачи на почту.

• Электронное письмо (подписанное электронной подписью) — на второй рабочий день после отправки.

2. Если у вас активирован официальный электронный адрес (e-adrese), все государственные и судебные документы будут направляться именно туда.

• Это гарантирует, что письмо не потеряется в почтовом ящике, но туда тоже надо заглядывать.

• Документ, отправленный на e-adrese, считается врученным на второй рабочий день после отправки.

3. По закону государственные органы отправляют документы на ваш декларированный адрес или на дополнительный адрес, указанный в декларации.

• Ваша обязанность — быть достижимым по этому адресу.

• Если вы переехали, вы обязаны задекларировать новое место жительства в течение месяца.

Если вы отказываетесь принимать повестку или подписываться за ее получение, она все равно считается врученной в момент вашего отказа. Отказ не остановит процесс.

4. Если ваше место жительства не задекларировано или неизвестно, государственные органы могут вызвать вас через публичное объявление (например, в официальном издании «Latvijas Vēstnesis»).

На следующий рабочий день после такой публикации вы официально считаетесь уведомленным.

Закон допускает возможность доказать, что документ фактически не был получен в установленный срок.

Однако сделать это непросто. Недостаточно просто заявить: «Я не видел письма» или «Я не заглядывал в почтовый ящик». Необходимо представить убедительные доказательства того, что получение документа было объективно невозможно ( например, человек попал в больницу). Поэтому рассчитывать на то, что впоследствии удастся отменить все последствия пропущенного срока, крайне рискованно.

Регулярно проверяйте почтовый ящик (по месту задекларированного жительства), электронную почту и e-adrese. Игнорирование корреспонденции редко решает проблему, но очень часто делает ее значительно серьезнее.

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