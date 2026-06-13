Дом на траве. Комната, палатка и килограмм марихуаны: полиция пришла в дом под Елгавой

Обыск прошёл 12 мая в Озолниекской волости. По данным полиции, одна из комнат дома была приспособлена под домашнюю наркоплантацию. Правоохранители изъяли оборудование для выращивания марихуаны, в том числе вентилятор, LED-освещение, палатку и другие предметы.

На месте также нашли десять саженцев, похожих на растения марихуаны, высушенное вещество растительного происхождения зеленовато-коричневого цвета и семена.

Государственная полиция начала уголовный процесс по факту незаконного посева и выращивания растений, содержащих наркотическое вещество, а также незаконного хранения наркотиков в крупном размере с целью реализации.

Экспертиза установила, что десять зелёных невысушенных саженцев общим весом 3,86 грамма содержат тетрагидроканнабинол, наркотически активный компонент каннабиса. Кроме того, в трёх мешках был найден один килограмм вещества, содержащего высушенную марихуану. Результаты остальных экспертиз ещё ожидаются.

По подозрению в незаконном обороте наркотиков полиция задержала мужчину и обратилась в суд с просьбой применить к нему арест. Суд эту меру утвердил. Ранее мужчина не попадал в поле зрения полиции.

Согласно Уголовному закону, за такое преступление самое строгое наказание предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет. Досудебное расследование продолжается.