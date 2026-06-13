Почему старые дворы многоэтажек Риги могут стать главным козырем жилья

Большинство домов в Межциемсе, Иманте, Кенгарагсе, Пурвциемсе и других микрорайонах были построены во времена СССР. Тогда стоимость земли не играла такой роли, как сегодня, поэтому жилые корпуса часто размещали на большом расстоянии друг от друга. В результате между домами появлялись просторные дворы с зелёными зонами, детскими площадками, скамейками и местами для сушки белья.

Сегодня многие из этих территорий потеряли прежний вид. Часть дворов заняли автомобили, зелёные зоны износились, а площадки и элементы благоустройства устарели. Отдельные проекты по обновлению уже помогли вернуть некоторым дворам более привлекательный облик, но таких примеров пока немного.

Градостроители и специалисты по территориальному развитию считают, что масштабную реновацию старых домов нельзя ограничивать стенами и коммуникациями. Если одновременно обновлять здание и прилегающую зелёную территорию, старые проекты могут стать заметно привлекательнее для покупателей и жильцов.

Главный козырь таких районов - пространство. В новых жилых комплексах часто нет таких больших дворов и зелёных зон, какие сохранились в советской застройке. Поэтому при грамотном благоустройстве старые микрорайоны могут конкурировать с новостройками не только ценой, но и качеством среды.

Руководитель проектов компании территориального планирования Grupa 93, антрополог Анита Бейкуле, также считает, что при реновации старых проектов важно приводить в порядок внутренние дворы. По её мнению, это необходимо для создания комфортной и безопасной среды вокруг домов.