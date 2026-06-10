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Берлин закрывает парки из-за нашествия ядовитых гусениц. Некоторые жители боятся выйти из дома

Редакция PRESS 10 июня, 2026 14:45

Животные 0 комментариев

Обычно люди боятся крупных хищников. Но в немецкой столице настоящим кошмаром этого лета стали существа размером всего в несколько сантиметров.

Ядовитые гусеницы дубового походного шелкопряда захватили жилые кварталы возле парка Юнгфернхайде в Берлине. Из-за угрозы здоровью власти были вынуждены закрыть спортивные площадки и зелёные зоны.

Жители рассказывают, что гусеницы и их гнёзда появились повсюду: на дверях домов, автомобилях, фасадах зданий и даже уличных фонарях.

Особенно опасны даже не сами насекомые, а их почти невидимые волоски. Ветер легко разносит их по воздуху. Попадая на кожу, в глаза или дыхательные пути человека, они могут вызвать сильный зуд, сыпь, воспаление глаз и даже проблемы с дыханием.

Некоторые дети уже получили серьёзные кожные реакции, а местным жителям пришлось использовать лекарства с кортизоном.

Пожилые люди, по словам соседей, настолько боятся контакта с опасными волосками, что некоторые перестали выходить из своих квартир.

Самое неприятное — опасность не исчезает даже после того, как гусеницы уползли. Их старые гнёзда могут оставаться токсичными ещё долгое время.

Разгневанные жители обвиняют власти в слишком медленной реакции и уже начали сбор подписей с требованием создать обязательный план защиты парка и всей столицы.

Так что этим летом в Берлине появился необычный враг: маленькая гусеница, которая оказалась способна закрыть парки и изменить жизнь целого района.

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