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Сбивать можем, но что насчет эффективности? Ринкевич обсудил дроны с Кулбергсом

Редакция PRESS 10 июня, 2026 13:08

Новости Латвии 0 комментариев

Foto autors: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja.

Сбитый дрон демонстрирует, что Латвия способна реагировать на появление в своем воздушном пространстве беспилотных аппаратов, однако необходимо повысить эффективность, заявил президент Эдгар Ринкевич после встречи в Рижском замке с премьер-министром Андрисом Кулбергсом.

Истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии в понедельник, 8 июня, сбили в Берзгальской волости Резекненского края дрон, залетевший на территорию Латвии. Окончательное решение о том, чтобы сбить дрон, приняло командование НАТО.

Комментируя ситуацию на восточной границе страны в связи с инцидентами с дронами, президент выразил удовлетворение и благодарность вооруженным силам, НАТО, оборонному ведомству и системе внутренних дел.

Он подчеркнул, что Латвии необходимо самой развивать свои возможности в области противодронной и противовоздушной обороны, и это важная задача, над которой в настоящее время работают все ответственные структуры. Ринкевич отметил, что подобные инциденты будут повторяться, однако алгоритмы действий совершенствуются.

Президент также высоко оценил подписанное во время состоявшегося в Таллинне саммита стран Балтии и Северной Европы (NB8) соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве между Латвией и Украиной.

Он указал, что это хорошая основа для максимально быстрого развития возможностей противовоздушной обороны Латвии и поддержки Украины. Соглашение предусматривает конкретные задачи и действия. При этом, как указал Ринкевич, развивая возможности противодронной и противовоздушной обороны, сотрудничая с Украиной и реализуя совместные проекты, нельзя забывать об оборонной промышленности Латвии.

Кулбергс со своей стороны сообщил, что в ближайшие недели в Латвию прибудут украинские военные эксперты по противодронной защите, чтобы оценить ситуацию на фазах идентификации, наблюдения, нейтрализации и уничтожения дронов. После этого будет подготовлен план действий - чего не хватает Латвии, что нужно закупить и как эффективно согласовать системы.

Одновременно премьер указал, что за счет инвестиций в оборону необходимо развивать военную промышленность в Латвии. Договор предусматривает совместное производство, в котором заинтересованы как Латвия, так и Украина. Кулбергс выразил надежду, что большую часть работы можно будет выполнить еще в этом году.

Премьер подчеркнул, что достичь такого уровня сотрудничества можно благодаря тому, что Латвия была одной из первых стран, которая выразила поддержку Украине и поддерживала ее все годы войны не только финансово, но и политически, а также на других уровнях.

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