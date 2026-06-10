По предварительной информации, школьник вышел из автобуса и начал переходить дорогу. В этот момент его сбил легковой автомобиль. После происшествия водитель остался на месте и выполнил все необходимые действия, предусмотренные в подобных ситуациях.

Инцидент попал в поле зрения камер видеонаблюдения, кроме того, у ДТП есть несколько очевидцев.

На место оперативно прибыли экстренные службы. Пострадавшего ребенка доставили в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь и проводится оценка состояния здоровья.

В самоуправлении отмечают, что на данном участке дороги действует ограничение скорости до 30 км/ч. Все обстоятельства случившегося выясняет Государственная полиция.

Ропажская краевая дума призвала родителей регулярно напоминать детям о правилах дорожной безопасности и необходимости соблюдать особую осторожность при переходе проезжей части, в том числе по пешеходным переходам.