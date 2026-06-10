В Латвии развивается наука: на конкурс прикладных исследований подано рекордное число заявок

Цель программы - содействие научным достижениям и поддержка фундаментальных и прикладных исследований в различных отраслях, которые способствуют новым знаниям, развитию исследовательских компетенций и участию латвийских ученых в международных проектах и программах.

В рамках конкурса предусмотрена поддержка в размере 18,08 млн евро - как для проектов в области естественных наук, так и для проектов в области социальных и гуманитарных наук. Максимальное финансирование одного проекта может достигать 300 000 евро. Проекты можно реализовывать в течение трех лет.

В этом году вступили в силу поправки к порядку рассмотрения заявок на проекты и администрирования финансирования. Их цель - укрепить доверие к науке и подчеркнуть вклад финансируемых государством исследований в развитие общества и экономики, подчеркнули в ЛСН.

Более подробная информация о поданных проектах и их распределении по научным отраслям будет опубликована в ближайшее время.