Названа самая безопасная страна мира. Какое место заняла Латвия?

Уже 19 лет подряд титул самой мирной страны мира удерживает Исландия. Небольшое островное государство вновь оказалось на первом месте в свежем рейтинге Global Peace Index, который оценивает 163 страны мира.

В первую десятку также вошли Новая Зеландия, Швейцария, Словения, Ирландия, Австрия, Португалия, Сингапур и Финляндия.

Но настоящий сюрприз для жителей Балтии скрывается чуть ниже.

Латвия заняла 19-е место в мире и вошла в двадцатку самых безопасных стран планеты. Эстония оказалась на 25-й строчке, а Литва — на 40-м месте.

При составлении рейтинга учитываются не только преступность и безопасность на улицах. Исследователи анализируют внутренние и внешние конфликты, уровень общественной безопасности и степень милитаризации страны.

На другом конце списка ситуация выглядит намного тревожнее.

Россия заняла последнее 163-е место и была признана самой небезопасной страной мира. Рядом с концом рейтинга также находятся Судан, Демократическая Республика Конго, Украина и Израиль.

Неожиданным оказалось и положение США. За год страна опустилась сразу на шесть строчек и заняла 134-е место, оказавшись рядом с Венесуэлой и недалеко от Ирана.

При этом общая картина мира становится всё мрачнее. Уровень миролюбия снижается уже 12 лет подряд, а число межгосударственных конфликтов достигло 61 — это самый высокий показатель со времён Второй мировой войны.

Авторы доклада отдельно предупреждают о новой реальности современной войны: беспилотники всё чаще выполняют задачи, которые раньше полностью зависели от решений человека.

Похоже, в мире становится всё меньше спокойных уголков. И именно поэтому место маленькой Исландии на вершине рейтинга выглядит ещё более впечатляющим.