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Доступность

Пенсии хватает на яйца и картошку: омбудсмен указала на тревожные пробелы в данных о жизни пожилых людей

Редакция PRESS 10 июня, 2026 12:26

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LETA

Омбудсмен Карина Палкова проанализировала данные о покупательной способности латвийских пенсионеров в 2025 году и обратила внимание на то, что пожилым доступны только базовые продукты питания.

Согласно имеющимся данным, на среднюю пенсию по возрасту пенсионеры могут покупать в достатке картофель, яйца и молоко, тогда как мясные продукты, а особенно говядину, позволить могу себе не все.

Однако показатели доступности отдельных продуктов не отражают всей повседневной реальности, с которой сталкиваются пенсионеры. Помимо расходов на питание, значительная часть доходов пожилого человека направляется на лекарства, медицинские услуги, оплату жилья и другие необходимые нужды. Поэтому оценка благосостояния пожилых людей только через призму цен на продукты не позволяет получить полное представление об их уровне жизни.

Особое внимание омбудсмена привлекло отсутствие в открытых статистических данных информации о доступности фруктов и овощей. Этот пробел затрудняет объективную оценку того, могут ли пенсионеры позволить себе здоровое и сбалансированное питание, которое особенно важно для сохранения здоровья в пожилом возрасте.

По мнению Карины Палковой, проблема выходит за рамки вопросов социальной политики и касается качества государственного управления в целом. Если необходимые данные не собираются или не анализируются, государство не может всесторонне оценить ситуацию и принимать решения, основанные на фактах и доказательствах.

Омбудсмен подчеркивает, что отсутствие данных делает невозможной объективную оценку существующих проблем и затрудняет разработку эффективных мер поддержки. Для формирования взвешенной социальной политики необходимы не только сведения о доходах и ценах на отдельные товары, но и комплексная информация, позволяющая оценить реальный уровень доступности качественного питания и других жизненно важных потребностей для пожилых людей.

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