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Жилье за несколько сотен евро: Бауский край продает сотни квартир

© Lsm.lv 10 июня, 2026 12:46

Новости Латвии 0 комментариев

Самоуправление Бауского края постепенно сокращает принадлежащий ему жилой фонд. В настоящее время в его распоряжении находится около 500 квартир, однако в будущем планируется сохранить примерно 150 жилых помещений для социально уязвимых групп населения, а остальные продать. Часть квартир продается нынешним арендаторам, а другая выставляется на публичные аукционы, где стартовые цены начинаются всего с нескольких сот евро, сообщает LSM.

Часть муниципальных квартир была унаследована от бывших колхозов и жилищного фонда советских хозяйств. В настоящее время в собственности самоуправления все еще находится около 500 квартир в разных местах края.

«Это однокомнатная квартира без централизованного водоснабжения и канализации, а отопление здесь местное, как видите. Конечно, сюда необходимо вкладывать средства. Стартовая цена таких однокомнатных квартир составляет около двух тысяч евро», — рассказал зампредседателя думы Бауского края Гунтис Калниньш («Объединенный список»).

В дальнейшем самоуправление планирует сохранить лишь часть существующего жилого фонда, главным образом для нужд лиц из групп социального риска, а также в качестве арендного жилья для специалистов востребованных профессий.

Остальная недвижимость постепенно отчуждается, поскольку ее содержание обходится местным властям слишком дорого.
«Там, где проживают арендаторы, мы никого не выселяем, договоры аренды продолжают действовать. Но если арендатор инициирует отчуждение квартиры, мы заказываем ее оценку», — отметил Калниньш.

В прошлом году под отчуждение попали 123 квартиры самоуправления. Примерно половина была продана действующим арендаторам, а остальные выставлены на публичные торги.

В этом году уже отчуждено около 30 квартир, а еще примерно 50 планируется выставить на аукцион до конца года.
«Совсем недавно наши друзья и знакомые искали жилье, и это оказалось непросто. Им было трудно. Возможно, предложения есть, но цены довольно высокие и, пожалуй, не всегда соответствуют качеству», — поделилась жительница Бауски Илона.

Стартовые цены на аукционах сильно разнятся — от примерно 400 евро до 10 тысяч евро за квартиру. Если недвижимость не удается продать на первом аукционе, цена снижается.
«Эта квартира находится в благоустроенном доме с отоплением и всеми удобствами, хотя косметический ремонт, конечно, требуется. В основном у самоуправления остались однокомнатные квартиры, в которых жили одинокие арендаторы. Те квартиры, где проживали семьи, — это уже двух- и трехкомнатные», — пояснил заместитель председателя думы Бауского края.

Для участия в аукционе заинтересованным лицам необходимо внести регистрационный взнос в размере 20 евро и гарантийный депозит в размере 10 % от стартовой цены объекта. Средства, вырученные от продажи недвижимости на аукционах, самоуправление обещает направить на развитие инфраструктуры волостей и городов края.

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