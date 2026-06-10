Очередное исследование за 140 000 евро: Латвия изучит эстонцев и литовцев

Согласно условиям конкурса, максимальная стоимость договора составит 140 000 евро без НДС, а исследование должно быть завершено не позднее 21 декабря 2029 года. Подать заявки претенденты могут до 6 июля.

Исследование должно определить особенности покупки алкоголя жителями Эстонии и Литвы в Латвии, усовершенствовать методику расчёта потребления абсолютного алкоголя и использовать полученные данные для улучшения статистики здравоохранения и планирования политики по ограничению употребления алкоголя.

В конкурсной документации отмечается, что потребление алкоголя в Латвии по-прежнему остаётся серьёзной проблемой общественного здоровья и социально-экономического развития. По данным SPKC, в 2024 году зарегистрированное потребление абсолютного алкоголя на одного жителя старше 15 лет, включая потребление туристами, составило 12 литров. Это немного меньше, чем в 2023 году (12,4 литра), однако показатель остаётся одним из высоких в Европе.

В SPKC указывают, что часть зарегистрированного в Латвии потребления алкоголя связана с покупками иностранных граждан, главным образом жителей Эстонии и Литвы. Это подтверждают как исследования Службы государственных доходов о продаже алкоголя в приграничных районах Латвии и Эстонии, так и данные Эстонского института экономических исследований. Они показывают, что после повышения акцизов в Эстонии в 2017–2019 годах объёмы и частота покупок алкоголя в Латвии значительно выросли.

Целевой группой исследования станут жители Литвы и Эстонии в возрасте от 18 до 74 лет, покупавшие алкоголь в Латвии. Исследование будет проводиться в виде комплексного аналитического поперечного исследования населения с использованием онлайн-опроса (метод CAWI).

Исполнитель должен будет разработать методику выявления привычек покупки алкоголя в Латвии жителями Эстонии и Литвы, а также методику расчёта объёмов абсолютного алкоголя, приобретаемого туристами. При подготовке необходимо использовать научную литературу, анализ источников данных и консультации как минимум двух зарубежных экспертов или иностранных учреждений.

Анкета должна включать вопросы о возрасте, поле, месте жительства и уровне доходов респондентов, посещениях Латвии за последние 12 месяцев, объёмах купленного алкоголя по видам напитков, мотивации покупок и местах приобретения, включая региональное распределение и приграничные территории.

Сбор данных будет проходить в три этапа:

первый — не позднее 1 июля 2027 года;

второй — с 1 марта по 30 июня 2028 года;

третий — с 1 марта по 1 июня 2029 года.

Итоговый отчёт и аннотация должны быть представлены SPKC до 1 ноября 2029 года.

Исследование будет реализовано в рамках проекта Европейского социального фонда Plus «Мероприятия по укреплению здоровья и профилактике заболеваний национального масштаба». При оценке предложений будет учитываться цена без НДС.

Ранее сообщалось, что в мае Бюро по надзору за закупками запретило Министерству здравоохранения продолжать без изменений процедуру закупки и заключать договор на проведение аналогичного исследования.

IUB признало обоснованной жалобу компании PricewaterhouseCoopers на условия конкурса. В частности, оспаривались требования, согласно которым претендент не должен иметь сотрудничества с алкогольной отраслью, а сам претендент и его специалисты должны были подтвердить, что с 4 мая 1990 года не получали и не будут получать финансирование от представителей алкогольной индустрии.

По мнению заявителя, такое ограничение, охватывающее более 35 лет, является несоразмерным предмету закупки и фактически исключает любые контакты с отраслью за весь этот период.

Министерство здравоохранения в свою очередь утверждало, что алкогольная отрасль заинтересована во влиянии на общественное мнение, интерпретацию исследований и формирование политики в выгодном для себя направлении. В частности, представители отрасли нередко заявляют, что фактическое потребление алкоголя в Латвии ниже расчётов SPKC, поскольку значительная часть проданного алкоголя приобретается туристами, прежде всего жителями соседних стран.

По мнению министерства, прежнее сотрудничество с алкогольной индустрией создаёт существенный риск конфликта интересов и может повлиять на объективность исследования, научную независимость и подготовку документов в сфере общественного здоровья.

Комиссия IUB согласилась, что цель предотвращения конфликта интересов является законной, однако сочла установленный срок ограничения несоразмерным. В комиссии отметили, что подобные ограничения обычно устанавливаются на разумный срок — например, два года, и нет объективных оснований считать, что связи с алкогольной отраслью десятилетней или более давности могут повлиять на исполнение конкретного договора.

Также IUB пришло к выводу, что ограничения не должны распространяться на любые финансовые отношения между претендентом и предприятиями алкогольной отрасли. Например, сам факт оказания компании из алкогольного сектора услуг налогового аудита не свидетельствует о наличии конфликта интересов.

В то же время бюро признало, что ограничение для специалистов, которые участвовали в исследованиях по заказу алкогольной отрасли, в целом может быть оправданным, если оно действует в течение разумного периода времени.

В итоге IUB постановило исключить из конкурсной документации требования об отсутствии сотрудничества претендента и его специалистов с алкогольной отраслью.