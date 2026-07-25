«Финны тоже много пьют, но я не видел ни одного пьяного за рулёя. Они в Финляндии сводят проблему алкоголизма к тому, что у них долгие тёмные зимы, депрессия… Но они не ездят. Вопрос — почему наши пьют и едут?» — задумался экс-министр.

Ответ на это он нашёл сам — по мнению Гулбиса, это связано с уровнем доходов населения. В Финляндии народ чаще пользуется такси, потому что может себе позволить, а в Латвии очень многое обусловлено нехваткой денег. Финны же в среднем зарабатывают около 4000 евро в месяц, так что для них вызвать такси — не такая уж большая проблема.