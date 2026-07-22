В свою очередь, объемы производства выросли в группе напитков брожения с содержанием алкоголя свыше 6% — в 7,9 раза, а производство вина выросло на 9,2%.

Если оценивать по содержанию абсолютного алкоголя в напитках, то объемы производства за первые пять месяцев этого года сократились на 44,8%.