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«Вдруг не хватит!» Латвийцы обсуждают ограничения на продажу алкоголя

Редакция PRESS 24 июня, 2026 12:16

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Ограничения на продажу алкоголя вызвали у части общества опасения, что запасов спиртного дома может оказаться недостаточно. Пока неясно, увеличивается ли во время Лиго потребление алкоголя или меняются лишь покупательские привычки, однако в социальных сетях внимание привлекла публикация, автор которой с юмором признался: новые запреты заставляют его нервничать, поскольку постоянно кажется, что дома «не хватит выпивки».

«Эти новые ограничения на алкоголь делают меня нервным, и все время кажется, что дома не хватит спиртного, а купить его уже или еще нельзя», — написал автор поста, сопроводив публикацию фотографией внушительной коллекции винных бутылок.

Он иронично отметил, что теперь, заходя в магазин, приходится покупать «немного больше», чем обычно. А когда бутылки оказываются на кухонном столе, все равно кажется, что запасов недостаточно и нужно ехать за новыми покупками.

«Вижу, что не хватает французских вин. Если ограничения станут еще строже, придется строить пристройку к гаражу, чтобы было где хранить все запасы», — пошутил он.

В комментариях некоторые пользователи признались, что эта тема их совершенно не волнует, поскольку они не покупают и не употребляют алкоголь. «Как хорошо, что хотя бы это не моя проблема. Я не покупаю и не пью. Хотя кое-какие запасы подаренного алкоголя дома есть», — написал один из участников обсуждения.

Другие отметили, что приобретают алкоголь не для себя, а для гостей и праздничных случаев. «В моем случае так: сам не пью, но покупаю. Приходят гости, домашним нужно что-то подать к ужину. Было бы жалко испортить прекрасный ужин, не предложив бокал хорошего вина», — отметил один из комментаторов.

В дискуссии также возник вопрос, насколько вообще оправданы подобные опасения. «Что это за новые ограничения?» — поинтересовался один из пользователей. Тем временем другие, рассматривая коллекцию вин на фотографии, советовали ее пополнить. «Ого, какие хорошие вина! Коллекцию точно стоит расширить», — написал один из участников обсуждения.

Некоторые отнеслись к теме философски. «У меня никакого стресса — не хватит, ну и ладно. Буду здоровее», — заметил один пользователь. Однако другие уверены, что определенный запас дома необходим, особенно если часто приходят гости. «Отлично, но ко мне все-таки приходят гости. Нельзя думать только о себе. Запас должен быть», — написал другой комментатор.

Еще один участник обсуждения напомнил, что гости и сами могут позаботиться о напитках. «Гости обязаны приносить что-нибудь с собой. Не принесли — сами виноваты». В ответ ему заметили: «Ну-ну, это же не школьный вечер с корзинками».

Эта дискуссия показывает, как серьезные темы нередко становятся поводом для шуток и иронии. Для одних новые ограничения на продажу алкоголя — шаг к более здоровому обществу, для других — повод пошутить о домашних запасах, застольях и необходимости искать дополнительное место для бутылок на кухне или в гараже.

При всей своей юмористической форме обсуждение затрагивает и более широкий вопрос — как люди реагируют на ограничения. Одни воспринимают их спокойно, другие начинают планировать покупки заранее, а третьи просто смеются над абсурдным ощущением, что чего-то может «не хватить».

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