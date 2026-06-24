«Люди хотят видеть результат»: обществу все сложнее объяснить военные расходы

«Одна из проблем, с которой мы сейчас сталкиваемся, заключается в том, что мы тратим очень много денег на оборону, но при этом не видим очевидных результатов, которые общество могло бы оценить и понять. Такие масштабные вложения повышают ожидания людей. Необходимо показывать результаты, рассказывать о них и быть честными в этих вопросах», — заявила эксперт во время конференции «NATO Stratcom Dialogue 2026».

По ее мнению, немецкие политики слишком долго недооценивали изменения в обществе и практически не занимались развитием стратегической культуры страны, которая долгое время основывалась на военной сдержанности.

«Один из главных уроков состоит в том, что наши граждане способны воспринимать правду. Они просто хотят, чтобы с ними об этом разговаривали», — подчеркнула Ротере.

По ее словам, в ближайшие годы одной из ключевых задач станет честное и реалистичное объяснение обществу причин наращивания военного потенциала и способов его реализации — без излишнего оптимизма, но и без недомолвок.

Эксперт отметила, что Германия уже прошла значительный путь в укреплении обороны, однако столкнулась с множеством трудностей. Одной из них стали разногласия внутри правящей коалиции, особенно во время обсуждения возможного возвращения обязательной военной службы. Хотя Бундесвер и многие специалисты поддерживали эту идею, в итоге был достигнут компромисс в пользу добровольной службы.

Еще одной серьезной проблемой остается нехватка личного состава.

«Согласно оборонным планам НАТО, наши силы должны насчитывать 460 тысяч человек, включая резервистов. Сейчас у нас только 180 тысяч действующих военнослужащих. Мы можем вкладывать деньги в технику и вооружение, но нужны люди, которые будут с ними работать. Поэтому увеличение численности армии является для нас огромным вызовом», — сказала Ротере.

Второй крупной проблемой она назвала систему закупок в оборонной сфере, которую считает чрезмерно бюрократизированной.

«Слишком много бюрократии, затрат и потерь времени. С другой стороны, если мы хотим расширять возможности оборонной промышленности Германии, компаниям необходима уверенность в том, что их инвестиции окупятся. Реформа системы закупок и увеличение производственных мощностей оборонной отрасли — одни из главных задач, стоящих перед нами сегодня», — отметила эксперт.

Она также указала, что Германия стремится сократить количество собственных стандартов и добиться большей совместимости с партнерами. Однако в условиях конкурирующих национальных экономик преодолеть раздробленность европейского оборонного рынка остается непросто.

Говоря об отношении общества к защите стран, граничащих с Россией, Ротере отметила, что старшее поколение немцев еще помнит времена, когда Германия сама была прифронтовым государством и зависела от поддержки США и союзников по НАТО.

«Часть нашего общества до сих пор понимает это, потому что пережила подобный опыт. Поэтому таким людям легче объяснить необходимость действий. Но с молодым поколением нужно работать гораздо активнее, потому что они никогда не сталкивались с подобным опытом солидарности НАТО», — сказала она.

По словам эксперта, особенно актуальным этот вопрос стал после возвращения в Германии модели добровольной службы. Именно молодое поколение в значительной степени несет на себе последствия этих решений — как в кадровом, так и в финансовом плане.

«Мы должны не только лучше объяснять молодежи, зачем все это делается, но и стараться вовлекать ее в этот процесс», — подчеркнула Ротере.

Она привела результаты недавних опросов среди молодых людей. На вопрос о готовности защищать свою страну или союзников значительная часть респондентов ответила отрицательно. Некоторые даже задавались вопросом, почему вообще должны защищать свое государство. По мнению Ротере, схожие настроения можно встретить и в Латвии.

«Если посмотреть на электорат, то значительную его часть составляют люди старше 40 лет. Поэтому политические решения часто принимаются в интересах старших поколений. Именно поэтому так важно говорить с молодежью о легитимности, справедливости и значении всех этих процессов», — считает эксперт.

Она подчеркнула, что на фоне роста военных расходов многие люди обеспокоены состоянием рынка труда, социальной системы и собственного благосостояния. Поэтому крайне важно формировать широкую общественную поддержку и объяснять гражданам причины происходящего.

«Мы видим, что людям сейчас непросто. Это делает еще более сложной задачу объяснить, что безопасность является необходимым условием для сохранения всего остального. Одним из успешных шагов в Германии стало перенесение дискуссии об обороне на местный уровень. Долгое время вопросы безопасности обсуждались только в Берлине и среди узкого круга экспертов, но сейчас ситуация изменилась», — отметила Ротере.

По ее словам, сегодня в Германии действует множество программ, ориентированных на молодежь и работающих непосредственно на местном уровне.

«Думаю, мы изменили и сам подход к общению с людьми. Мы перестали воспринимать их только как аудиторию и начали видеть в них важных участников системы общественной устойчивости», — заключила эксперт.

