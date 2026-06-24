Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) доставила в больницу 71 пациента, что составляет 39% от общего числа обратившихся. Еще 109 человек, или 61%, обратились за помощью самостоятельно.

Всего были госпитализированы 22 пациента, что составляет 12% от общего числа пациентов. Среди доставленных бригадами NMPD госпитализация потребовалась в 21% случаев, а среди самостоятельно обратившихся — в 6% случаев.

Из-за травм в стационар были помещены два человека. Один пациент пострадал в дорожно-транспортном происшествии, другому потребовалась помощь после получения травмы «неуточненного происхождения» в состоянии алкогольного опьянения.

За минувшие сутки также зарегистрированы десять травм криминального характера, пять бытовых травм и три легкие травмы, полученные в результате дорожно-транспортных происшествий. В больнице отмечают, что чаще всего травмы были связаны с употреблением алкоголя и бытовыми конфликтами.

В целом работа Центра неотложной медицины PSKUS в праздничные дни проходила стабильно и без осложнений, сообщили в больнице.