Приходится привязывать: из парка в Риге украдена половина растений

Как рассказала представитель предприятия Rīgas meži Иева Гейстере, подобные случаи происходят регулярно. В этом году в Парке Победы и Межапарке были выкопаны 13 из 36 недавно высаженных рододендронов. Также исчезали гортензии, а на клумбах нередко срывают или выкапывают цветы. Весной аналогичная ситуация наблюдалась с тюльпанами и нарциссами.

От действий вандалов страдают и владельцы кафе. Менеджер ресторана Domini Canes в Старой Риге Илмарс Бришка рассказал, что проблема существует все 18 лет работы заведения. Если раньше считалось, что растения портят в основном гуляющие по ночам молодые люди, то камеры видеонаблюдения показали, что иногда кражи совершаются вполне осознанно. Так, в прошлом году одна женщина выкопала тую из цветочного ящика, положила ее в заранее подготовленную сумку и ушла.

По словам Бришки, предупреждающие таблички и просьбы не трогать растения практически не помогают. Наиболее эффективным решением оказалось закрепление растений металлической проволокой.

Представители Rīgas meži и предприниматели считают, что больше внимания проблеме могла бы уделять муниципальная полиция, особенно в центральных парках в ночное время. Не менее важна и реакция самих жителей. По мнению Гейстере, случаи задержания вандалов могли бы стать хорошим предупреждением для других.

Архитектор и антрополог Матисс Штейнертс считает, что корень проблемы кроется в отношении общества к общественному пространству. По его мнению, многие люди не воспринимают городские насаждения как общее достояние, рассматривая их лишь как безличный ресурс. Изменить ситуацию можно только тогда, когда жители начнут воспринимать цветы и деревья как часть общего городского имущества и собственной ответственности за внешний вид города.