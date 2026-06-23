Четыре медвежонка поднялись на лапы перед автомобилем под Лимбажи (видео)

Медвежью семью 16 июня заметил мастер лесного хозяйства Рудолфс Рубезис. Во время осмотра молодых лесных насаждений он ехал на автомобиле между кварталами и увидел впереди несколько животных. Лесничий заранее сбросил скорость и продолжил наблюдать из машины.

Издалека Рубезис принял небольшие тёмные силуэты за поросят дикого кабана. Однако при приближении выяснилось, что дорогу заняли четыре медвежонка. Услышав автомобиль, детёныши встали на задние лапы и начали рассматривать незнакомый объект.

В стороне, среди деревьев, находилась медведица. Рубезис не выходил из автомобиля и не пытался приблизиться к животным.

В «Latvijas valsts meži» опубликовали снятые кадры в социальных сетях. Специалисты напоминают, что при встрече с медведицей и детёнышами нельзя подходить к животным, привлекать их внимание или перекрывать им путь.