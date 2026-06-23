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+40, закрытые школы и жертвы: жара захватила Европу

Редакция PRESS 23 июня, 2026 10:56

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Европу накрыла экстремальная жара. Во Франции установлен новый июньский температурный рекорд, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство AFP и национальную метеослужбу Météo-France.

Ранним утром 22 июня средняя температура по стране с учётом дневных и ночных показателей достигла 29,2 градуса. Предыдущий максимум был зарегистрирован 30 июня 2025 года.

«Это рекорд для месяца июня. Показатель превысил предыдущий максимальный», - заявил представитель Météo-France.

Более чем на половине территории Франции действовал красный уровень опасности. Во многих регионах столбики термометров поднялись выше +40 градусов. Местные рекорды зафиксировали в Ренне, Бордо и Анже.

В Карпантра в автомобиле нашли погибшими детей двух и четырёх лет. Следствие связывает их смерть с перегревом. Ещё три смертельных случая, вызванных жарой, зарегистрировали 20 и 21 июня. Поступили также сообщения о гибели более десяти человек во время купания.

Из-за высокой температуры 22 июня занятия отменили более чем в 1350 французских школах. Ещё свыше 4000 учебных заведений сократили уроки. Подобные меры приняли и в Германии.

Жара нарушила движение транспорта. В Бельгии и Франции в часы пик отменяли поезда, чтобы избежать технических поломок и аварий.

В Нидерландах ожидается до +37 градусов. В центральных и южных районах Англии 24 и 25 июня объявлен красный уровень опасности, а температура в Лондоне и ряде других городов может подняться до +40 градусов.

До такой же отметки воздух может прогреться на юго-западе Германии. В Испании власти предупредили об экстремально высокой температуре днём и ночью и призвали жителей держать окна закрытыми и реже пользоваться бытовой техникой, выделяющей тепло.

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