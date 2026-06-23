Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 23. Июня Завтра: Liga
Доступность

Где в Риге танцевать на Лиго до половины пятого утра? (1)

Редакция PRESS 23 июня, 2026 10:22

Важно 1 комментариев

В ночь с 23 на 24 июня Рига устроит бесплатные празднования Лиго сразу на трёх площадках - в Гризинькалнском парке, на Дзегужкалнсе и в Зелёном театре Мезапарка. Программа начнётся в 20.00 и завершится около 4.30.

В Гризинькалнском парке праздник «От солнца до солнца» откроют плетением венков, играми и обрядами. В 22.20 состоятся проводы солнца и зажжение костра с участием групп Ogas, Rikši и Kokle. После полуночи выступят Raxtu Raxti и DJ, после 2.00 начнётся бал с группой Zuši, а с 4.00 музыку продолжит DJ Каспар Завилейскис.

На Дзегужкалнсе праздник пройдёт в традиционном стиле. С 20.00 гостей будут встречать мать Лиго Зоя Хеймрате, отец Лиго Эдгарс Липорс, участники Rīgas Danču klubs и группа Zeidi. Позже выступят Iļģi и Rahu, а в 2.00 начнётся ожидание солнца вместе с Jauno Jāņu Orķestris. Рассвет встретят под музыку Rikši.

В Зелёном театре Мезапарка с 20.00 пройдёт «Рижский зелёный бал». На сцену выйдут Rikši, Жорж Сиксна, Laika upe, Айя Андреева, Labvēlīgais tips, Ралфс Эйландс и Zelta kniede. В 4.25 состоится ритуал пробуждения солнца.

Вход на все мероприятия свободный.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

Как праздновался Иванов день в Латгалии: зарисовка из старой рижской газеты
Важно

Как праздновался Иванов день в Латгалии: зарисовка из старой рижской газеты

Мнение: в Латвии чиновников сокращают так, что их становится больше
Важно

Мнение: в Латвии чиновников сокращают так, что их становится больше

Что делать, если на Лиго человек обжёгся или подавился?
Важно

Что делать, если на Лиго человек обжёгся или подавился? (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Правительство Литвы рухнуло через девять месяцев работы (1)

Важно 14:56

Важно 1 комментариев

Коалиционное правительство Литвы во главе с Ингой Ругинене объявило об отставке после девяти месяцев работы, сообщает Deutsche Welle. Кабинет намерен официально сложить полномочия 30 июня.

Коалиционное правительство Литвы во главе с Ингой Ругинене объявило об отставке после девяти месяцев работы, сообщает Deutsche Welle. Кабинет намерен официально сложить полномочия 30 июня.

Читать
Загрузка

Четыре дня — четыре жертвы: Ринкевич обратился к жителям (1)

Важно 14:47

Важно 1 комментариев

Президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал жителей соблюдать осторожность у воды и возле костров. В своём обращении в Facebook он сослался на данные Государственной пожарно-спасательной службы: всего за четыре дня в водоёмах погибли четыре человека, поиски ещё двух продолжаются.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал жителей соблюдать осторожность у воды и возле костров. В своём обращении в Facebook он сослался на данные Государственной пожарно-спасательной службы: всего за четыре дня в водоёмах погибли четыре человека, поиски ещё двух продолжаются.

Читать

Замёрзнем ли у костра? Синоптики дали прогноз на Янову ночь (1)

Важно 14:39

Важно 1 комментариев

Янова ночь в Латвии пройдёт без дождя, однако облаков станет больше. При слабом ветре местами образуется туман, сообщили в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.

Янова ночь в Латвии пройдёт без дождя, однако облаков станет больше. При слабом ветре местами образуется туман, сообщили в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать

В Эстонии мужчина решил покосить траву и нашёл дрон с 5 кг взрывчатки (1)

Важно 13:31

Важно 1 комментариев

В эстонском поселке Рыуге местный житель, пришедший на покос травы, нашел на поле беспилотник, к которому было прикреплено взрывное устройство весом около пяти килограммов. Об этом сообщил руководитель бюро департамента полиции безопасности Эстонии Харрис Пуусепп. 

В эстонском поселке Рыуге местный житель, пришедший на покос травы, нашел на поле беспилотник, к которому было прикреплено взрывное устройство весом около пяти килограммов. Об этом сообщил руководитель бюро департамента полиции безопасности Эстонии Харрис Пуусепп. 

Читать

Как праздновался Иванов день в Латгалии: зарисовка из старой рижской газеты (1)

Важно 12:45

Важно 1 комментариев

Праздник на границе двух миров: древнего, где богам приносили мёд и цветы, и современного, где молодёжь после хороводов отправлялась танцевать фокстрот. В сущности, цивилизация редко достигает большего успеха, чем тогда, когда позволяет смоляным бочкам и фокстроту мирно сосуществовать в одну и ту же летнюю ночь. Вот о чем зарисовка Анатолия Бусурина, орбпубликованная в июне 1927 года в рижской газете "Слово". 

Праздник на границе двух миров: древнего, где богам приносили мёд и цветы, и современного, где молодёжь после хороводов отправлялась танцевать фокстрот. В сущности, цивилизация редко достигает большего успеха, чем тогда, когда позволяет смоляным бочкам и фокстроту мирно сосуществовать в одну и ту же летнюю ночь. Вот о чем зарисовка Анатолия Бусурина, орбпубликованная в июне 1927 года в рижской газете "Слово". 

Читать

Пять шашлыков для Лиго: от классики до огненного маринада (1)

Важно 11:18

Важно 1 комментариев

Лиго без костра представить трудно, а костёр без шашлыка выглядит подозрительно незавершённым. Чтобы праздничный стол не ограничился одним тазиком мяса в майонезе, можно приготовить сразу несколько вариантов. Один получится сочным и луковым, другой - пряным, третий - свежим и травяным, четвёртый - сладковато-дымным, а пятый заставит гостей ненадолго забыть все песни Лиго.

Лиго без костра представить трудно, а костёр без шашлыка выглядит подозрительно незавершённым. Чтобы праздничный стол не ограничился одним тазиком мяса в майонезе, можно приготовить сразу несколько вариантов. Один получится сочным и луковым, другой - пряным, третий - свежим и травяным, четвёртый - сладковато-дымным, а пятый заставит гостей ненадолго забыть все песни Лиго.

Читать

ИИ больше не позволят раздевать людей без их согласия (1)

Важно 11:15

Важно 1 комментариев

В Евросоюзе намерены запретить ИИ-системы, которые создают интимные изображения людей без их согласия. Европарламент уже одобрил соответствующие поправки к закону об искусственном интеллекте.

В Евросоюзе намерены запретить ИИ-системы, которые создают интимные изображения людей без их согласия. Европарламент уже одобрил соответствующие поправки к закону об искусственном интеллекте.

Читать