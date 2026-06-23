В Гризинькалнском парке праздник «От солнца до солнца» откроют плетением венков, играми и обрядами. В 22.20 состоятся проводы солнца и зажжение костра с участием групп Ogas, Rikši и Kokle. После полуночи выступят Raxtu Raxti и DJ, после 2.00 начнётся бал с группой Zuši, а с 4.00 музыку продолжит DJ Каспар Завилейскис.

На Дзегужкалнсе праздник пройдёт в традиционном стиле. С 20.00 гостей будут встречать мать Лиго Зоя Хеймрате, отец Лиго Эдгарс Липорс, участники Rīgas Danču klubs и группа Zeidi. Позже выступят Iļģi и Rahu, а в 2.00 начнётся ожидание солнца вместе с Jauno Jāņu Orķestris. Рассвет встретят под музыку Rikši.

В Зелёном театре Мезапарка с 20.00 пройдёт «Рижский зелёный бал». На сцену выйдут Rikši, Жорж Сиксна, Laika upe, Айя Андреева, Labvēlīgais tips, Ралфс Эйландс и Zelta kniede. В 4.25 состоится ритуал пробуждения солнца.

Вход на все мероприятия свободный.