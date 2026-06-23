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Мнение: в Латвии чиновников сокращают так, что их становится больше

Редакция PRESS 23 июня, 2026 10:07

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Попытки урезать расходы на государственное управление в Латвии нередко заканчиваются обратным эффектом - после реорганизаций и оптимизаций чиновников становится больше. Об этом в программе TV24 «Пресс-клуб» заявил присяжный адвокат Янис Дзанушканс.

По его словам, заявленные сокращения часто остаются только на бумаге, а структурные перестановки не уменьшают ни бюрократию, ни расходы.

«Говоря о сокращениях, у нас в Латвии просто феноменальная способность что-то реорганизовать, оптимизировать и сокращать, не сокращая число чиновников», - сказал Дзанушканс.

Он отметил, что после реформ общее число работников государственного управления иногда даже увеличивается. Адвокат также усомнился в том, что возможное упразднение отдельных министерств автоматически принесёт бюджету заметную экономию.

«Даже если после выборов будет принято решение, что Министерство климата и энергетики не нужно, я боюсь, что для бюджета это не даст никакой экономии», - заявил он.

Дзанушканс объяснил, что работников ликвидированных структур обычно переводят в другие учреждения, сохраняя за ними рабочие места и социальные гарантии.

«Они просто переходят на другие рабочие места - социальные гарантии у них остаются», - отметил адвокат.

«Это феноменальная способность - я не знаю, как в других странах, но у нас она есть, - можем этим гордиться», - добавил Дзанушканс.

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