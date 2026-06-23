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Лиго на всю Европу! Как в других странах отмечают самую короткую ночь года

Редакция PRESS 23 июня, 2026 10:30

Мир 0 комментариев

Латвия встречает летнее солнцестояние венками, кострами, сыром и твёрдым намерением не ложиться спать до рассвета. Но соседи по Европе тоже не сидят в темноте и не ждут, пока лето закончится само.

Праздник летнего солнцестояния, Иванов день или ночь Святого Иоанна в разных формах отмечают в Латвии, Литве, Эстонии, Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, Исландии, Испании, Португалии, Франции, Италии, Ирландии, Великобритании, Польше, Чехии, Словакии, Словении, Хорватии, Германии, Австрии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Греции, на Кипре, в Белоруссии, Украине и России.

Правда, статус праздника везде разный. В одних странах ради него закрываются учреждения и пустеют города, в других несколько деревень просто разводят костёр и напоминают остальной стране, что солнцестояние вообще наступило.

В Швеции Мидсоммар начинается с цветов. Люди плетут венки, украшают зеленью высокий шест, а затем водят вокруг него хороводы. Девушки собирают семь разных цветов и кладут их под подушку, чтобы увидеть во сне будущего жениха. Главное - утром не перепутать судьбу с сезонной аллергией.

Финны отмечают Юханнус сурово и последовательно: уезжают к озёрам, разжигают костры, идут в сауну, а потом прыгают в воду. Вероятно, чтобы организм окончательно понял, что наступило лето.

В Эстонии на Яанипяэв жгут костры, танцуют, гадают и стараются не спать до утра. По сути, всё очень похоже на Латвию, только сыр другой и песни приходится учить заново.

В Норвегии и Дании ночь Святого Ханса проводят у больших костров. Датчане ещё слушают праздничные речи и поют хором. Иногда на вершину костра помещают фигуру ведьмы. Выглядит немного средневеково, зато никто не жалуется на недостаток атмосферы.

В Литве на Йонинес плетут венки, прыгают через огонь, ищут мифический цветок папоротника и проверяют судьбу при помощи воды, трав и народной фантазии.

В Испании ночь Сан-Хуана проходит преимущественно на пляжах. Там горят костры, гремят фейерверки, люди танцуют, купаются в море и прыгают через огонь. Испанский подход прост: если ночь самая короткая, нужно сделать всё возможное, чтобы она показалась длинной.

В Португалии праздник особенно шумно отмечают в Порту. На улицах жарят сардины, танцуют и в шутку бьют друг друга по голове пластиковыми молотками. Очевидно, обычных цветов и костров португальцам показалось мало.

Во Франции и Италии сохранились костры Святого Иоанна, шествия, концерты и городские гулянья. В Польше, Чехии, Словакии и других славянских странах через огонь прыгают, венки пускают по воде, а за цветком папоротника отправляются с таким упорством, будто в этом году он наконец обязан появиться.

Европейский рецепт солнцестояния почти везде одинаков: взять огонь, воду, цветы, немного языческих суеверий и полностью отменить сон. Различаются главным образом закуски, песни и степень национальной готовности прыгать через пламя.

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