Десятки видов, цены разные: что нам продают под видом молока?

Лично я не разделяю точку зрения тех, кто уверяет, что в молодости все было вкуснее: пломбир - слаще, колбаса - натуральнее, сметана - жирнее. Качественные продукты есть и сегодня, а выбор значительно шире, чем когда-то. Сколько производителей, наименований, объемов! Могли бы вы, к примеру, раньше купить молоко, которое в нераспечатанной упаковке при комнатной температуре хранится несколько месяцев? Другой вопрос - много ли полезных веществ осталось в таком молоке?

Молоко из детства

Люди старшего поколения не забыли молоко, которое когда-то продавали в стеклянных бутылках. Были пол-литровые, литровые, а еще треугольные пакеты с молоком – по 0,5 литра. На горлышках стеклянных бутылок оставались сгустки сливок. Их можно было снять ложкой и съесть или добавить в кофе. Из подкисшего молока можно было приготовить домашний творог или простоквашу, из сливок взбивали масло.

Ничего подобного из нынешнего молока, предлагаемого в магазинах, получить не удастся. Это в основном долгоиграющее молоко, которое практически не киснет. Почему? Возможно, правы те, кто уверен, что в него специально добавляют антибиотики?

Мифы об антибиотиках и порошке

Антибиотики - миф. Разумеется, коровы болеют, и тогда их лечат, но после выздоровления должен пройти определенный срок, прежде чем такое молоко может отправиться на молочные комбинаты. (Кстати, у биологического молока он значительно длиннее.) А при поступлении молока на предприятие заводская лаборатория проверяет его на целый ряд параметров: присутствие патогенных микроорганизмов, соматических клеток (показатель заболевания животного маститом), остатки ветеринарных препаратов – в том числе антибиотиков. Подобные добавки запрещены и европейским законодательством.

Несостоятелен и еще один миф о сегодняшнем латвийском молоке – будто порой его делают из сухого порошка и разбавляют водой. В итоге получается цельное молоко. По заказу одной из латышских газет было специально проведено исследование на эту тему: в лабораторию передали 12 различных наименований молока. К чести наших производителей, все образцы оказались настоящим продуктом, не имеющим никакого отношения к порошку.

Да, в Латвии выпускают сухой молочный порошок. Но это – экспортный товар, который отправляется в страны Ближнего Востока, Азии. Так какой смысл производителям продавать здесь этот товар? Зачем терять деньги? Но даже если кто-то захотел бы это сделать, он обязан был бы на упаковке указать, что это молоко из порошка.

Тогда как же сегодня добиваются столь длительного хранения молока?

Три вида обработки

Сырье, поступающее на молокозавод, в обязательном порядке подвергается термической обработке, которая уничтожает в молоке как вредную, так и полезную молочнокислую микрофлору, поэтому продукт не портится и дольше хранится.

Существуют три вида тепловой обработки: пастеризация (нагревание до 60-70 градусов в течение получаса), ультрапастеризация (резкий нагрев до 135-150 градусов и быстрое охлаждение до 4 градусов) и стерилизация (кипячение при 100-120 градусах в течение 10-15 минут).

Для того чтобы продукт выдержал столь резкие колебания, в него добавляют в качестве стабилизатора соли-фосфаты. Фосфаты нельзя употреблять бесконтрольно - для человека важно, чтобы фосфор поступал в организм в соотношении с кальцием один к одному.

При нарушении баланса начинается процесс вымывания кальция из костей, что может привезти к серьезным проблемам со здоровьем. Поэтому в ЕС существует предельно допустимая норма для молока: не более 1 грамма на 1 литр. Наличие фосфатов в продукте в обязательном порядке должно быть указано на упаковке.

При стерилизации погибают все патогенные и полезные микробы. Термически обработанное молоко на заводе расфасовывается в чистую новую упаковку с соблюдением всех необходимых санитарных правил и температурных режимов хранения, что намного увеличивает сроки хранения молока. Если открыть такую упаковку, то молоко скорее протухнет или прогоркнет, а не скиснет.

Что касается ультрапастеризованных продуктов (молока, сметаны), которые могут храниться месяцами, причем при комнатной температуре, то врачи-диетологи считают: подобная шоковая термическая обработка убивает бактерии - как вредные, так и полезные. Поэтому продукт как бы становится неживым, правда, своих вкусовых качеств при этом не теряет...

За «живым молоком»

Тот из жителей столицы, кто любит «живое молоко», сегодня тоже имеет возможность его приобрести. И не обязательно на рижском Центральном рынке. В некоторые районы Риги приезжают фермеры со своим молочными продуктами, в том числе – молоком. Люди знают, когда его привозят, и за ним часто выстраиваются очереди.

Такую смычку города с деревней контролирующие органы одобрили несколько лет назад – к радости и горожан, и крестьян. Правда, с каждым годом подобная продажа наблюдается все реже. Потому что все меньше земниеков держат на селе скотину и что-то поставляют на рынок.

Все больше в рижских районах трейлеров, где перепродают продукты – от фруктов, ягод и овощей до рыбных консервов и копченой рыбы. Да и покупают «живое молоко», как правило, люди старшего поколения. Молодежь привыкла к тому, что предлагают в магазинах...

Специалисты - о молоке и молочных продуктах

Диетолог, представитель больницы имени Страдыня Лиене СОНДОРЕ говорит, что за последние годы многие латвийцы вообще отказались от употребления обычного молока. И заменили его на йогурт со значительным количеством сахара. А зря!

- Молоко – легко усваиваемый продукт с большим количеством белка и витаминов группы А и В: кальция, фосфора и других минеральных веществ, - продолжает специалист. - Поэтому не стоит его без причин вычеркивать из списка употребляемых продуктов. А это сделала немалая часть латвийского общества…

Впрочем, скажем честно, произошло это не без помощи различных «умных» советников, которые за последние десятилетия внушали, что, например, сливочное масло, к которому в Латвии привыкли, плохо, а маргарин – хорошо. Что нужно переходить исключительно на обезжиренные молочные продукты, а все остальные исключать из рациона.

Часть спецов «просвещали» нас не из-за заботы о нашем здоровье, а из корыстных интересов – продвигали на рынок продукцию компаний, на которые работали...

Но жизнь сама все расставила по местам. И, например, маргарин как заменитель масла в Латвии не прижился.

Что касается обезжиренных молочных продуктов и более жирных, то на полках остались и те, и другие. Кто-то предпочитает, скажем, обезжиренный творог, кто-то – более жирный, то же относится и к сметане. А то, что линейка молочных продуктов на полках за последние годы стала разнообразнее, – замечательно! Очень хорошо, что у нас появился кефир с бифидобактериями, восполняющий дефицит полезной микрофлоры в кишечнике, кисломолочный продукт айран и другая «молочка».

О вкусах, как говорится, не спорят. И все же диетологи и врачи советуют по возможности избегать жирных молочных продуктов. Особенно людям старшего поколения.

- Качественный сыр – мягкий, средний или твердый - отлично дополняет продуктовый рацион, - говорит кардиолог, профессор университета Страдыня Ивета МИНТАЛЕ. – Но огромный кусок сыра на бутерброде с маслом я бы не рекомендовала. А вот просто кусочек сыра с овощами, как заменитель мяса, – отличная вещь!

По словам кардиолога, с осторожностью она советует относиться и к таким видам сыра, как плавленые и колбасные. Потому что сложно понять, из каких составляющих они изготовлены...

Илья ДИМЕНШТЕЙН