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Чем Россия отвечает на улучшение украинского ПВО

© Deutsche Welle 22 июня, 2026 10:44

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Результативность украинских сил ПВО в ходе массированных российских атак уже превышает 90%. Однако количество жертв таких атак растет. DW расспросила военных экспертов о причинах.

Во время массированного удара РФ по Украине в ночь на 15 июня противовоздушная оборона сбила или подавила 632 цели, отчиталось командование Воздушных сил ВСУ. Таким образом, доля сбитых объектов составила почти 93 процента и превысила средний показатель мая в 88 процентов.

Однако, несмотря на стабильное улучшение результативности ПВО, количество пострадавших от российских воздушных атак растет. По подсчетам мониторинговой миссии ООН по правам человека, показатели мая хоть и повторяют предыдущую тенденцию роста числа жертв весной и летом, однако на значительно более высоком уровне - в прошлом месяце погибли по меньшей мере 274 гражданских лица, еще 1763 получили ранения.

При этом наибольшие потери нанесли именно дальнобойные удары РФ по украинским городам - ​​на них пришлось 45 процентов от общего числа жертв, то есть 115 погибших и 803 раненых. "Интенсификация боевых действий и все чаще применение мощного оружия в городских районах привели к большому количеству погибших и раненых гражданских лиц по всей стране", - отметила на прошлой неделе глава мониторинговой миссии ООН Даниэль Белль.

О причинах такого несоответствия и постоянном совершенствовании российских средств поражения - в материале DW.

"Шахеды" становятся быстрее...

Высокая результативность украинской ПВО - результат эффективной организации эшелонированной обороны, выстроенной после начала широкого применения различных версий дронов-перехватчиков прошлой зимой, напоминает DW офицер, входящий в группу управления противовоздушной обороны в одной из центральных областей Украины.

"Значительное количество дронов типа "Шахед" сбивают "писюны" (сленговое название дронов-перехватчиков P1-Sun и подобных им. - Ред.) непосредственно у линии фронта. За проходящими эту линию мы охотимся уже на вертолетах и ​​легкомоторных самолетах. наземным ЗРК типа Patriot достается баллистика и цели, которые мы не сбили в небе", - объясняет военный, попросив не называть его имени и звания из соображений безопасности.

Однако российские атаки с каждым разом все больше подстраиваются под эшелонированную систему, выискивая в ней слабые места, отмечают эксперты. Так, по подсчетам Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники, количество выпущенных по Украине российских дронов типа "Герань-2" (российский аналог Shahed-136) лишь за первые две недели июня превысило показатели прошлого месяца.

Эта статистика иллюстрирует одну из ключевых тенденций российских атак – массовое использование дешевых средств для ведения войны на истощение, отметил на днях старший научный сотрудник института Александр Заруба на встрече с журналистами. "На тактическом уровне ударные дроны фактически заменили часть артиллерии и штурмовой авиации, обеспечивая поражение бронетехники и пехоты с хирургической точностью", – констатирует он.

Украинские военные и разведка еще в 2024 году зафиксировали первые попытки усовершенствования дронов "Герань-2" турбореактивными двигателями - это давало серьезный прирост скорости, хотя и уменьшало дальность полета.

Однако в 2026 году произошел настоящий прорыв в применении россиянами турбореактивных беспилотников - с начала года НИИ испытаний и сертификации вооружения зафиксировал уже более 1400 случаев использования третьей, четвертой и пятой моделей "Герани", с более чем вдвое большей скоростью, чем у "2". "Мы просто не можем их догнать на вертолетах. За ними уже охотятся самолеты", – рассказывает DW собеседник в силах ПВО центрального региона.

… и более универсальными

Серийное производство дронов типа "Герань" едва успевает по темпам российских авиаударов, отмечают украинские исследователи. Так, советник министра обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов в начале июня опубликовал снимки обломков "шахеда", сошедшего с конвейера буквально за пять дней до удара по Харькову.

"По дате производства можно косвенно судить о запасах оружия у противника… – почти все идет на фронт", – писал он в своем Telegram-канале, посвященном беспилотникам и радиотехнологиям. 

В НИИ испытаний и сертификации вооружения обращают внимание и на другую тенденцию – российские оружейники постепенно превращают "шахеды" из дешевого способа доставки взрывчатки в настоящую универсальную платформу. Исследователи зафиксировали использование восьми различных типов боевых частей: от фугасно-зажигательных объектов, нуждающихся в глубоком разрушении, до вольфрамовой шрапнели, которая гарантированно уничтожает расчеты ПВО и пехоту.

Более того, благодаря спутниковой связи и 4G-модемам у российских военных появилась возможность дистанционно управлять беспилотниками, на них устанавливают видеокамеры и средства радиоразведки и даже небольшие зенитные ракеты для сбивания вертолетов или самолетов.

И хотя подобные воздушные атаки до сих пор не были зафиксированы, по мнению Александра Зарубы, РФ, очевидно, подбирает новые дешевые средства воздушного противоборства, а также может использовать ракеты как элемент психологического давления.

С этим соглашается и собеседник DW из отряда "вертолетной ПВО" в центральном регионе. "В нашем управлении уже были случаи, когда "шахед" буквально разворачивался и шел в контратаку на вертолет. Это было большой неожиданностью", - признается он.

Параллельно с "универсализацией" "шахедов" в РФ продолжают выпускать новые модели беспилотников, отмечает полковник Заруба. По его словам, для них обычно характерно отсутствие дорогостоящих компонентов и использование электроники двойного назначения.

Об одной такой новоявленной модели ударного дрона сообщил 17 июня Сергей Бескрестнов. По его мнению, аппарат с дальностью полета до 100 километров и боевой частью всего в 4-5 кг может использоваться как контрмера против украинских зенитных дронов и мобильных огневых групп.

Ракеты становятся более точными и смертоносными

При удешевлении ударных беспилотников российские инженеры системно модернизируют свои основные боевые ракеты - "Искандер-М", Х-101 и Х-69 - отмечают в НИИ испытаний и сертификации вооружения. При этом это оружие становится еще более смертоносным.

Так, убавив в ракете Х-101 топливный бак, рассчитанный на 5000 км полета, россияне смогли установить двойную боевую часть весом почти в тонну. Вторая боевая часть может быть взорвана на высоте 100-200 метров над целью и часто оснащается кассетными суббоеприпасами.

"Искандеры" же за последние годы получили новую систему самонаведения, более современную электронику, блоки защиты от радиоэлектронных помех, что позволяет им принимать спутниковый сигнал даже при работе средств радиоэлектронной борьбы. При этом, как отмечает Александр Заруба, приоритетным направлением остается повышение устойчивости этой ракеты к комплексам ПВО Patriot – до сих пор единственное средство противодействия баллистике в Украине.

По его оценкам, РФ выпускает ныне до 70 модернизированных "Искандеров" и до 50 Х-101 в месяц, при этом Украину атакуют ракеты, выпущенные буквально несколько недель назад. "Они сохраняют возможности получения иностранных комплектующих и прилагают все усилия для наращивания производства. И наша задача - сломать эту тенденцию", - отмечает военный эксперт.

Украина бьет по российскому производству и совершенствует ПВО

Одним из примеров выполнения такой задачи стал украинский deep strike по Чебоксарам 10 июня 2026 года – это уже четвертая атака на местное предприятие "ВНИИР-Прогресс". Его самое известное изделие - антенные комплексы "Комета", которые обеспечивают спутниковую навигацию ракет, дронов и управляемых авиабомб даже при активном использовании средств РЭБ. "Это предприятие не производит военную продукцию для сегмента обороны, оно производит продукцию для убийств и террора", – объяснил атаку Сергей Бескрестнов.

В то же время украинские оборонные предприятия усовершенствуют и собственные изделия. Так, 17 июня компания SkyFall представила на оборонной выставке в Париже удлиненную версию своего известнейшего дрона-перехватчика - уже прошедшего испытания на фронте P1-SUN Long. Технологической основой перехватчика является новая система терминального наведения на базе искусственного интеллекта, что, по словам производителя, позволяет обнаруживать цели быстрее человеческого глаза. Ранее в этом месяце SkyFall сообщала, что за полгода ее дронами было сбито более 3500 "шахедов".

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