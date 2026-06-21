«Пусть государство снимет хотя бы видеоролик»: мэр Бауского края — об угрозе дронов

По его словам, план действий на многолюдных мероприятиях самоуправление уже разработало: "О больших праздниках мы думали сами, потому что методички от государства появились позже и не ответили на все вопросы. Нам было ясно, что происходит с детьми, куда их ведут/везут, где спортзалы, школы, как действуют руководители коллективов, если что-то случается".

Мэр пояснил, что в такой ситуации основной упор делается на то, чтобы не собираться и рассеяться. Для мероприятий под открытым небом алгоритм прост: люди покидают открытые места, скрываются в лесу, кустах, за каким-нибудь прикрытием. Больше вопросов возникает в связи с перевозками детей на школьных автобусах.

"Что происходит, если оповещение придёт в момент, когда автобус в пути в школу или обратно? В школу, может быть, попроще, а на обратном пути?" - задал вопрос Мачек.

Он пояснил: есть идеи, что в таких случаях шофёр должен заехать в лес или остановиться у какой-то стены. Но как быть, если водитель отклонится от маршрута и родители не найдут детей?

"Если в автобусе осталось десять детей, надо возвращаться в школу? На эти вопросы ясных ответов пока нет", - подчеркнул политик, у которого возникло ощущение: о том, как доставить детей в школу, думают, а об обратной дороге - уже нет.

"Надо понимать, каким образом шофёр получит информацию, как директор узнает, кто из детей в автобусе, из каких классов, как будут оповещать родителей. Это целая цепочка", - поясняет глава самоуправления, уверенный, что каждый муниципалитет должен сам принимать решения на уровне деталей, но не стоит каждый раз изобретать велосипед.

"Государство со всеми министерствами и чиновниками должно быть в состоянии подготовить единое разъяснение, хотя бы снять видеоролик, который мы потом распространим и дополним своими деталями. Должна быть единая концепция", - считает Мачек.