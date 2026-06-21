В Швейцарии начнутся переговоры США и Ирана

В субботу Тегеран заявил, что пролив был снова закрыт в ответ на израильские удары по Ливану, назвав их нарушением меморандума о взаимопонимании, подписанного президентами США и Ирана. Американские военные в ответ заявили, что это не так и движение судов в проливе продолжается.

В субботу вечером вице-президент США Джей Ди Вэнс вылетел из Вашингтона и утром в воскресенье прибыл в Швейцарию. Иранская делегация, в состав которой входят спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Арагчи, прибыла накануне.

Вместе с ними в Швейцарию прилетели высокопоставленные представители служб безопасности, центрального банка и нефтяной отрасли, сообщили иранские СМИ.

Помимо Вэнса в состав американской переговорной команды вошли спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Новый раунд переговоров должен начаться в воскресенье. Вэнс перед отлетом заявил, что надеется добиться прогресса по ядерной проблеме и вопросу прекращения огня в Ливане.

«Я думаю, что мы, надеюсь, добьемся прогресса в ядерной проблеме, добьемся прогресса в вопросе прекращения огня в Ливане», — сказал он перед посадкой на самолет на базе Эндрюс в Мэриленде.

По его прогнозу, первый раунд переговоров может занять «пару дней». «Нам просто нужно будет постоянно следить за тем, чтобы Израиль и Ливан были в безопасности. Это основная цель — сделать весь регион безопасным», — заявил вице-президент США.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в свою очередь заявил, что Тегеран будет «требовать от другой стороны выполнения своих обязательств».

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф примет участие в начале переговоров, сообщила его канцелярия Би-би-си. Пакистан выступал в качестве посредника на протяжении войны и принимал у себя предыдущий раунд переговоров между США и Ираном.

На этой неделе президенты США и Ирана подписали предварительный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение войны, в том числе боевых действий в Ливане. Меморандум из 14 пунктов содержит обязательство провести дальнейшие переговоры для достижения окончательного соглашения в течение следующих 60 дней.

Переговоры в Швейцарии ожидались в пятницу, однако были отложены из-за израильских атак в Ливане. В субботу иранские военные заявили, что в ответ на удары по Ливану снова закрывают Ормузский пролив.

Корпус стражей исламской революции предупредил, что коммерческие суда будут подвергаться риску, если приблизятся к проливу, жизненно важному каналу для мировых поставок нефти и газа, который должен был быть разблокирован согласно меморандуму о взаимопонимании.

Центральное командование Вооруженных сил США в ответ сообщило, что в субботу через пролив прошли 55 судов с более чем 17 млн баррелей нефти.

«Иран не контролирует Ормузский пролив, — заявил Reuters представитель командования Тим Хокинс. — Движение судов продолжается, и американские силы следят за ситуацией, чтобы обеспечить его [пролива] дальнейшее функционирование».

Вэнс в интервью Fox News в субботу заявил, что уверен в соблюдении режима прекращения огня и что он не видел никаких доказательств того, что Ормузский пролив снова закрыт.

Президент США Дональд Трамп не комментировал заявление иранских военных о том, что они снова закроют пролив. Он написал в Truth Social, что в течение 60 дней, пока действует режим прекращения огня, в Ормузском проливе не будет взиматься плата за проход судов. Бесплатный проход коммерческих судов в течение 60 дней, отведенных на переговоры, предусматривает пятый пункт меморандума.

«И после истечения этого 60-дневного периода плата за проезд также не будет взиматься — за исключением случаев, когда она будет введена Соединенными Штатами в интересах США в случае, если мирное соглашение не будет заключено», — пригрозил Трамп.

Советник верховного лидера Ирана Мохаммед Мохбер обвинил США в невыполнении первого пункта меморандума о «немедленном и окончательном прекращении военных действий на всех фронтах, включая Ливан». До тех пор, пока соглашение существует только на бумаге, поток энергоносителей с Ближнего Востока останется приостановленным, предупредил Мохбер.

В пятницу Израиль и поддерживаемая Ираном «Хезболла» договорились о прекращении огня, но в субботу боевые действия снова возобновились. Группировка обвинила израильских военных в попытке расширить оккупированную зону на юге Ливана.

В заявлении «Хезболлы» говорилось, что израильские силы ночью попытались проникнуть в район холма Али-ат-Тахер, ее бойцы вступили в бой, после чего Израиль нанес авиаудары внутри и за пределами «оперативной зоны».

Израиль заявил, что отвечает на атаки «Хезболлы». Израильский военный чиновник сообщил, что группировка выпустила более 50 снарядов по израильским силам, после чего были атакованы цели «Хезболлы».

По данным ливанских властей, в субботу в результате израильских ударов погибли по меньшей мере 20 мирных жителей.

И «Хезболла», и Израиль при этом заявляют, что остаются приверженными соглашению о прекращения огня, но оставляют за собой право на ответные действия.

Израильский «12 канал» сообщил, что премьер-министр и министр обороны страны дали указание военным прекратить огонь в Ливане, но Израиль не собирается выводить войска из захваченных районов.

До подписания меморандума президентами США и Ирана, состоявшегося в среду, Израиль заявлял, что не намерен выводить свои войска из Ливана, и настаивал на том, что его конфликт с «Хезболлой» следует рассматривать отдельно от войны США с Ираном.

«Хезболла» в свою очередь утверждает, что израильские атаки в Ливане стали попыткой саботажа американо-иранской сделки. Трамп критиковал продолжающиеся операции Израиля в Ливане.