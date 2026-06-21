Новая система машинного зрения позволит роботам безопасно находиться среди людей

SR-1 использует камеры с трёхмерным зрением, датчики и специальное программное обеспечение, которое постоянно следит за происходящим вокруг робота. Вместо физических ограждений система создаёт виртуальные зоны безопасности. Они автоматически меняются в зависимости от того, где находятся люди и как движется оборудование.

Одно из главных преимуществ технологии — её можно установить на уже работающие роботизированные линии без полной замены оборудования. Это позволит компаниям модернизировать производство и организовать безопасную совместную работу сотрудников и роботов в одном пространстве.

Система соответствует международным стандартам безопасности cULus 1740 и ISO 13849 Performance Level d. Получение этих сертификатов означает, что технология успешно прошла все необходимые проверки и готова к использованию на реальных предприятиях.

Глава компании Крис Эдвардс отметил, что именно сертификация позволила вывести разработку из стадии эксперимента. Без подтверждения безопасности систему нельзя было бы применять на производстве.

На протяжении многих лет роботов отделяли от людей защитными клетками, потому что они работают быстро и обладают большой силой. Даже современные коллаборативные роботы, созданные для работы рядом с человеком, часто требуют дополнительных мер защиты. Новая система решает эту проблему, постоянно отслеживая движение людей возле оборудования.

Если возникает опасная ситуация, SR-1 сразу её обнаруживает и автоматически изменяет работу робота, чтобы избежать несчастного случая. Во время испытаний специалисты проверяли, как система реагирует на поломки оборудования, сбои в работе и различные потенциально опасные ситуации.

По мнению разработчиков, отказ от защитных ограждений поможет освободить место на производстве, сделать рабочие процессы более гибкими и уменьшить время простоя оборудования. Сейчас на многих предприятиях, если сотрудник входит в рабочую зону робота, оборудование приходится полностью останавливать и затем заново запускать. Это может занимать до десяти минут и приводить к финансовым потерям.

Новая технология позволяет сохранять высокий уровень безопасности без постоянных остановок производства. Поэтому ею уже заинтересовались компании из автомобильной, авиационно-космической, логистической, производственной и оборонной отраслей.

Перспективность проекта подтверждает и грант в размере 1,25 миллиона долларов, который Sensory Robotics получила от Министерства обороны США на дальнейшее развитие технологии.

Разработчики уверены, что такие системы помогут роботам и людям безопасно работать вместе без физических барьеров. Это может стать важным шагом в развитии промышленной автоматизации и сделать современные производства более эффективными.