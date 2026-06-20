Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 20. Июня Завтра: Maira, Rasa, Rasma
Доступность

Домбрава недоволен работой руководителя центра «Муцениеки»; что говорит она сама (1)

© LETA 20 июня, 2026 09:59

Важно 1 комментариев

LETA

Министр внутренних дел Янис Домбрава недоволен работой руководителя центра "Муцениеки" Анджелики Аллики, поэтому поручил оценить её ответственность за "систематические нарушения", следует из поста министра на платформе "Х".

В своём твите он пишет: "В течение прошедшей недели в центре для соискателей убежища в Муцениеки дважды возникали беспорядки, пришлось привлечь спецназ Госполиции, чтобы остановить эскалацию взаимных конфликтов. Руководитель центра "Муцениеки" явно не контролирует происходящее в центре.

На следующей неделе начнут оценивать ответственность руководителя центра за систематические нарушения в деятельности центра. Одновременно ставлю в известность, что работа над выдачей распоряжений о выдворении началась. Ожидаю, что на следующей неделе руководство УДГМ может показать достаточный прогресс, вернув назад нелегальных иммигрантов, которые получили статус соискателей убежища, введя в заблуждение органы".

Тем временем Аллика в пятницу утром дала интервью Латвийскому радио, где разъяснила, что ситуация в центре "Муцениеки" осложнена лишь потому, что центр переполнен, но, по её словам, информация о риске для безопасности работников или значимых инцидентах не поступала.

В настоящее время в центре находятся 483 соискателя убежища при максимальной вместимости 450 человек.

Аллика рассказала также, что соискатели убежища проводят в центре полгода-год, пока длится процедура по предоставлению убежища. Она также подчеркнула, что эти люди подвергаются преследованиям в странах, откуда они родом, и признала, что для некоторых из них цель состоит в том, чтобы попасть в какую-либо западноевропейскую страну, поэтому бывают случаи, когда обитатели центра самовольно его покидают.

Ситуацию в руководимом ею центре Аллика оценивает как сложную, но стабильную. Проблемы в центре она охарактеризовала как малозначимые - это, например, языковой барьер и несущественые конфликты. Кроме того, не у всех одинаковое понятие о чистоте, хотя живущие в центре должны убирать помещения общего пользования.

Прокомментировав недавнее высказывание главы МВД в СМИ о том, что соискатели убежища в центре свободно перемещаются, имея при себе ножи, Аллика пояснила, что им выдают предметы быта, в том числе ножи для приготовления еды. Охранник не выявил случаев, чтобы ножи выносили за пределы центра и кому-то угрожали.

Не поступало также жалоб по поводу риска для персонала, не было и нападений на сотрудников.

Аллика пояснила, что в одной смене работают три человека, в отпускное время - двое. Обходы проводят вдвоём, если же центр переполнен, то в сопровождении охранника. В центре также есть пост Госполиции, безопасность обеспечивается в круглосуточном режиме.

Как сообщалось, в этом месяце после посещения центра "Муцениеки" министр внутренних дел сообщил, что в Латвии "мнимые соискатели убежища" "посмеиваются" над европейским гуманизмом, а Государственная погранохрана и УДГМ предпринимают недостаточно мер для устранения проблемы.

На Латвийском телевидении Домбрава высказал следующее: решение состоит в том, чтобы попросту вывезти таких мигрантов обратно в страны, откуда они прибыли, если эти страны выяснены. "Меня в самом деле не интересуют всякие европейские нормы, пусть Европа воет и вопит", - сказал глава МВД.

Общество "Хочу помочь беженцам" (Gribu palīdzēt bēgļiem) прокомментировало, что такими высказываниями министр демонстрирует непонимание правовых норм ЕС и других обязательств, которые Латвия должна соблюдать, будучи страной ЕС.

 

 

 

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

Кто слил воду? Сигулдское самоуправление ищет рисковых парней; им лучше сознаться
Важно

Кто слил воду? Сигулдское самоуправление ищет рисковых парней; им лучше сознаться

В пятницу в Риге был закрыт магазин Maxima X в Торнякалнсе; в чём причина?
Важно

В пятницу в Риге был закрыт магазин Maxima X в Торнякалнсе; в чём причина?

«Не дай бог, война»: в единственном в Латвии ожоговом центре осталось всего пять врачей
Важно

«Не дай бог, война»: в единственном в Латвии ожоговом центре осталось всего пять врачей

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Бледно-зелёные волны лижут мокрый песок»: очерк Галича о Рижском взморье (1)

Важно 14:48

Важно 1 комментариев

Имя Юрия Галича хорошо знакомо рижанам, интересующимся историей межвоенной Латвии. Журналист, писатель, внимательный наблюдатель повседневности, он оставил десятки зарисовок, в которых сохранился живой воздух той эпохи — без парадности, но с точностью и вкусом.

Имя Юрия Галича хорошо знакомо рижанам, интересующимся историей межвоенной Латвии. Журналист, писатель, внимательный наблюдатель повседневности, он оставил десятки зарисовок, в которых сохранился живой воздух той эпохи — без парадности, но с точностью и вкусом.

Читать
Загрузка

«Я бы себе и тихий час организовал»: в сети обсуждают депутатские «каникулы» (1)

Важно 13:51

Важно 1 комментариев

В пятницу, 19 июня, Сейм Латвии завершил весеннюю сессию и ушёл на каникулы. Осенняя сессия откроется 31 августа. Это означает, что депутаты будут отдыхать два месяца с небольшим. Если, конечно, не будет внеочередных заседаний.

В пятницу, 19 июня, Сейм Латвии завершил весеннюю сессию и ушёл на каникулы. Осенняя сессия откроется 31 августа. Это означает, что депутаты будут отдыхать два месяца с небольшим. Если, конечно, не будет внеочередных заседаний.

Читать

Эксперт: угрозу нападения России на страны Балтии надо воспринимать посерьёзнее (1)

Важно 13:12

Важно 1 комментариев

В странах Балтии следует намного больше дискутировать о возможности российского вторжения и решительно готовиться именно к такому сценарию, чтобы исключить повторения ошибки, совершённой Украиной. Об этом в интервью агентству LETA во время конференции Riga StratCom Dialogue 2026 заявил экономист, профессор школы менеджмента Западного резервного университета Кейса (Case Western Reserve University) Роман Шеремета.

В странах Балтии следует намного больше дискутировать о возможности российского вторжения и решительно готовиться именно к такому сценарию, чтобы исключить повторения ошибки, совершённой Украиной. Об этом в интервью агентству LETA во время конференции Riga StratCom Dialogue 2026 заявил экономист, профессор школы менеджмента Западного резервного университета Кейса (Case Western Reserve University) Роман Шеремета.

Читать

Генпрокурор: в уголовном деле Rail Baltica наметились некие сдвиги, но до конца следствия далеко (1)

Важно 12:35

Важно 1 комментариев

В нынешнем году, возможно, станут известны лица, имеющие право на защиту в уголовном процессе, связанном с внедрением проекта железной дороги Rail Baltica, рассказал в интервью агентству LETA генеральный прокурор Армин Мейстерс.

В нынешнем году, возможно, станут известны лица, имеющие право на защиту в уголовном процессе, связанном с внедрением проекта железной дороги Rail Baltica, рассказал в интервью агентству LETA генеральный прокурор Армин Мейстерс.

Читать

Затишье в праздники: 24 июня некоторые торговые центры будут закрыты (1)

Важно 12:21

Важно 1 комментариев

Как обычно, 23 и 24 июня магазины в Латвии будут работать по особому графику, а отдельные торговые центры в столице закроются на 24 июня полностью. Портал tv3.lv подготовил соответствующую подборку - возможно, эта информация пригодится и нашим читателям.

Как обычно, 23 и 24 июня магазины в Латвии будут работать по особому графику, а отдельные торговые центры в столице закроются на 24 июня полностью. Портал tv3.lv подготовил соответствующую подборку - возможно, эта информация пригодится и нашим читателям.

Читать

Погиб машинист, десятки человек ранены: столкновение поездов в Британии (1)

Важно 10:56

Важно 1 комментариев

Британская транспортная полиция объявила инцидент крупной чрезвычайной ситуацией. На место происшествия на юго-востоке Англии прибыли более 20 машин скорой помощи, шесть санитарных вертолётов и специализированные подразделения экстренного реагирования.

Британская транспортная полиция объявила инцидент крупной чрезвычайной ситуацией. На место происшествия на юго-востоке Англии прибыли более 20 машин скорой помощи, шесть санитарных вертолётов и специализированные подразделения экстренного реагирования.

Читать

«Не дай бог, война»: в единственном в Латвии ожоговом центре осталось всего пять врачей (1)

Важно 10:52

Важно 1 комментариев

Каждый год накануне Янова дня медработники предупреждают людей быть внимательными и осторожными во время праздника, но всё равно нередко случаются травмы - в том числе ожоги, в частности, при прыжках через костёр. В эфире телеканала TV24, в программе Uz līnijas, советы о том, как отметить праздник безопасно, давал глава ожогового центра Восточной больницы Сергей Смирнов.

Каждый год накануне Янова дня медработники предупреждают людей быть внимательными и осторожными во время праздника, но всё равно нередко случаются травмы - в том числе ожоги, в частности, при прыжках через костёр. В эфире телеканала TV24, в программе Uz līnijas, советы о том, как отметить праздник безопасно, давал глава ожогового центра Восточной больницы Сергей Смирнов.

Читать