В своём твите он пишет: "В течение прошедшей недели в центре для соискателей убежища в Муцениеки дважды возникали беспорядки, пришлось привлечь спецназ Госполиции, чтобы остановить эскалацию взаимных конфликтов. Руководитель центра "Муцениеки" явно не контролирует происходящее в центре.

На следующей неделе начнут оценивать ответственность руководителя центра за систематические нарушения в деятельности центра. Одновременно ставлю в известность, что работа над выдачей распоряжений о выдворении началась. Ожидаю, что на следующей неделе руководство УДГМ может показать достаточный прогресс, вернув назад нелегальных иммигрантов, которые получили статус соискателей убежища, введя в заблуждение органы".

Тем временем Аллика в пятницу утром дала интервью Латвийскому радио, где разъяснила, что ситуация в центре "Муцениеки" осложнена лишь потому, что центр переполнен, но, по её словам, информация о риске для безопасности работников или значимых инцидентах не поступала.

В настоящее время в центре находятся 483 соискателя убежища при максимальной вместимости 450 человек.

Аллика рассказала также, что соискатели убежища проводят в центре полгода-год, пока длится процедура по предоставлению убежища. Она также подчеркнула, что эти люди подвергаются преследованиям в странах, откуда они родом, и признала, что для некоторых из них цель состоит в том, чтобы попасть в какую-либо западноевропейскую страну, поэтому бывают случаи, когда обитатели центра самовольно его покидают.

Ситуацию в руководимом ею центре Аллика оценивает как сложную, но стабильную. Проблемы в центре она охарактеризовала как малозначимые - это, например, языковой барьер и несущественые конфликты. Кроме того, не у всех одинаковое понятие о чистоте, хотя живущие в центре должны убирать помещения общего пользования.

Прокомментировав недавнее высказывание главы МВД в СМИ о том, что соискатели убежища в центре свободно перемещаются, имея при себе ножи, Аллика пояснила, что им выдают предметы быта, в том числе ножи для приготовления еды. Охранник не выявил случаев, чтобы ножи выносили за пределы центра и кому-то угрожали.

Не поступало также жалоб по поводу риска для персонала, не было и нападений на сотрудников.

Аллика пояснила, что в одной смене работают три человека, в отпускное время - двое. Обходы проводят вдвоём, если же центр переполнен, то в сопровождении охранника. В центре также есть пост Госполиции, безопасность обеспечивается в круглосуточном режиме.

Как сообщалось, в этом месяце после посещения центра "Муцениеки" министр внутренних дел сообщил, что в Латвии "мнимые соискатели убежища" "посмеиваются" над европейским гуманизмом, а Государственная погранохрана и УДГМ предпринимают недостаточно мер для устранения проблемы.

На Латвийском телевидении Домбрава высказал следующее: решение состоит в том, чтобы попросту вывезти таких мигрантов обратно в страны, откуда они прибыли, если эти страны выяснены. "Меня в самом деле не интересуют всякие европейские нормы, пусть Европа воет и вопит", - сказал глава МВД.

Общество "Хочу помочь беженцам" (Gribu palīdzēt bēgļiem) прокомментировало, что такими высказываниями министр демонстрирует непонимание правовых норм ЕС и других обязательств, которые Латвия должна соблюдать, будучи страной ЕС.