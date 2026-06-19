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«Чуть сердце не остановилось»: латвийка нашла змею в машине (1)

Редакция PRESS 19 июня, 2026 18:06

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Обычная поездка в строительный магазин Kurši закончилась для жительницы Латвии встречей с неожиданным пассажиром. Открыв багажник автомобиля, женщина увидела выпавшую оттуда змею и поняла, что успела проехать вместе с ней около 20 километров.

«Ой, чёрт, чуть сердце не остановилось. Приехала в Kurši за материалами, открываю багажник - и оттуда выпадает это. Она в шоке, я в шоке. Смотрим друг на друга. Получается, я уже 20 км ехала с ней вместе. Брр», - рассказала автомобилистка в соцсетях.

Пользователи предположили, что незваной попутчицей оказался обыкновенный уж. Эта змея не ядовита и обычно не представляет опасности для человека. В латвийских народных поверьях уж также считается защитником дома.

Сама женщина быстро оправилась от испуга и начала отвечать на комментарии с юмором.

«Лучшая подруга?» - спросила одна из пользовательниц.

«Нет, сегодня просто пытались познакомиться. Не получилось. Высадила», - ответила автор публикации.

Другой участник обсуждения попытался её успокоить:

«Да ладно, это же просто уж. Благословение, защита от злых духов и всё такое».

«Ну да... Похоже, у меня там в машине они завелись. Эти злые», - пошутила автомобилистка.

Часть пользователей призналась, что была бы рада такому знакомству.

«Я бы лично очень кайфанул от змеи в машине!» - написал один из комментаторов.

«Какая милая змейка», - добавил другой.

Однако большинство участников обсуждения заявили, что подобная находка довела бы их как минимум до паники.

«Ого, ужас, я бы орала как ненормальная, если бы увидела такое в своей машине», - призналась одна из женщин.

«Я бы оставила машину змее и сама пошла бы на ближайшую автобусную остановку», - написала другая.

Ещё одна пользовательница отметила:

«Теоретически понимаю, что он не опасен... но на практике страшно».

В комментариях появилась и версия о том, как уж мог попасть в багажник. Пользователи предположили, что его принесла кошка, которая любит спать в автомобиле и оставлять там свои «трофеи». Нашлись и те, кто посоветовал хозяйке чаще убирать машину.

«Может, иногда стоит убирать машину», - заметил один из комментаторов.

На это женщина ответила:

«От чего? От кошки, которая там любит спать и приносить свои "трофеи"?»

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