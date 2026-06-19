«Ой, чёрт, чуть сердце не остановилось. Приехала в Kurši за материалами, открываю багажник - и оттуда выпадает это. Она в шоке, я в шоке. Смотрим друг на друга. Получается, я уже 20 км ехала с ней вместе. Брр», - рассказала автомобилистка в соцсетях.
Пользователи предположили, что незваной попутчицей оказался обыкновенный уж. Эта змея не ядовита и обычно не представляет опасности для человека. В латвийских народных поверьях уж также считается защитником дома.
Сама женщина быстро оправилась от испуга и начала отвечать на комментарии с юмором.
«Лучшая подруга?» - спросила одна из пользовательниц.
«Нет, сегодня просто пытались познакомиться. Не получилось. Высадила», - ответила автор публикации.
Другой участник обсуждения попытался её успокоить:
«Да ладно, это же просто уж. Благословение, защита от злых духов и всё такое».
«Ну да... Похоже, у меня там в машине они завелись. Эти злые», - пошутила автомобилистка.
Часть пользователей призналась, что была бы рада такому знакомству.
«Я бы лично очень кайфанул от змеи в машине!» - написал один из комментаторов.
«Какая милая змейка», - добавил другой.
Однако большинство участников обсуждения заявили, что подобная находка довела бы их как минимум до паники.
«Ого, ужас, я бы орала как ненормальная, если бы увидела такое в своей машине», - призналась одна из женщин.
«Я бы оставила машину змее и сама пошла бы на ближайшую автобусную остановку», - написала другая.
Ещё одна пользовательница отметила:
«Теоретически понимаю, что он не опасен... но на практике страшно».
В комментариях появилась и версия о том, как уж мог попасть в багажник. Пользователи предположили, что его принесла кошка, которая любит спать в автомобиле и оставлять там свои «трофеи». Нашлись и те, кто посоветовал хозяйке чаще убирать машину.
«Может, иногда стоит убирать машину», - заметил один из комментаторов.
На это женщина ответила:
«От чего? От кошки, которая там любит спать и приносить свои "трофеи"?»