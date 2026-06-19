Москва снова под ударом: повреждены 18 домов, погибла девочка

В Раменском после атаки возник пожар, в котором погибла восьмилетняя девочка. В момент происшествия она находилась дома вместе с бабушкой. Женщина не пострадала, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Всего за медицинской помощью в Подмосковье обратились 17 человек, в том числе дети. Больше всего пострадавших зарегистрировано в Котельниках, где ранения получили девять человек. Также о раненых сообщалось в Дзержинском, Люберцах и Солнечногорске.

По данным областных властей, повреждены 18 многоквартирных домов.

Министерство обороны России заявило, что с 8:00 до 14:00 по московскому времени средства ПВО перехватили и уничтожили 216 украинских беспилотников над 12 регионами страны, Московской областью, аннексированным Крымом и Чёрным морем. Генштаб ВСУ новую атаку на момент публикации не комментировал.

Накануне Москва уже пережила одну из крупнейших атак беспилотников с начала войны. Сергей Собянин подтвердил повторное за неделю поражение Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне. Пожар на предприятии удалось локализовать около 15:00.

«Дроновые атаки продолжаются. Принимаются соответствующие меры по ликвидации последствий. Высокие показатели систем ПВО, несмотря ни на что», - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По версии издания Astra, основанной на OSINT-анализе видеозаписей, причиной взрыва резервуара на НПЗ могла стать ракета российской системы ПВО. Аналитики указали на характерный след, ведущий к нефтехранилищу, и предположили, что пуск мог быть произведён комплексом «Панцирь».

В результате удара по Краматорску два человека погибли, шестеро пострадали

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина. Он написал, что город оказался под обстрелом дважды за сегодня — второй обстрел удвоил количество погибших и раненых.

Энергетики сообщают о массированных атаках на объекты ДТЭК в Днепропетровской области. Последние два дня российские войска непрерывно обстреливают энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области с помощью дронов и артиллерии, сообщает энергетическая компания ДТЭК.

«На некоторых объектах возникли пожары. Часть из них враг атаковал по несколько раз. Повреждения значительные, восстановительные работы ведутся без перерыва. Битва за свет продолжается!» — говорится в сообщении компании.

Reuters: Мерц и Макрон не поддержали инициативу Кошты «по открытию каналов связи» с Москвой

Дипломатическая инициатива главы Евросовета Антонио Кошты в отношении Кремля выявила разногласия между европейскими лидерами о том, как выстраивать отношения с Россией, пишет агентство Reuters.

По словам высокопоставленного помощника Кошты, в последние недели он «кратко» контактировал с Кремлем, «чтобы открыть каналы связи», — сообщил на условиях анонимности представитель ЕС.

Эта инициатива вызвала критику со стороны некоторых европейских лидеров на саммите ЕС в Брюсселе — прежде всего Фридриха Мерца и Эммануэля Макрона, которые заявили, что инициатива не была скоординирована с ними и что ЕС должен сосредоточиться на усилении давления на Москву, пишет Reuters.

Вместе с тем, как отмечает агентство, среди европейских лидеров были и те, кто дали понять, что Кошта является «естественным представителем интересов ЕС».