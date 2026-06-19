Не асфальт, но без пыли: в Иманте обновят восемь улиц

Новое покрытие появится на улицах Лазду, Пуреню, Акацию, Лока, Вирцавас, Виботню, Эмбутес и Курпниеку. Улицы будут ремонтировать по очереди, а не одновременно.

На существующее гравийное или другое несвязанное покрытие нанесут битумное вяжущее и два слоя щебня. В результате проезжая часть станет прочнее и получит водонепроницаемый слой.

В самоуправлении рассчитывают, что технология снизит количество пыли, улучшит условия движения и продлит срок службы улиц. Такой способ ремонта обходится дешевле полноценной укладки асфальтобетона и подходит для дорог с небольшой транспортной нагрузкой.

Работы продлятся в течение лета и будут зависеть от погодных условий. На отдельных участках возможны кратковременные ограничения движения.