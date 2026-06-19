"В эту среду комиссия Сейма поддержала поправки от депутатов национального объединения, которые предполагают фактический перевод радиовещания исключительно на латышский язык. К 2034 году передачи на других языках должны исчезнуть или сопровождаться переводом.

Собственно, а чего вы могли ещё ожидать от националистов? Которых, к слову, новый премьер-министр Андрис Кулбергс пригласил сесть за стол правительства.

Очевидно, что государство последовательно затягивает петлю на гражданских свободах. Шаг за шагом оно демонстрирует сотням тысяч своих жителей, что ваш родной язык - это проблема, от которой нужно избавиться. А между строк я читаю - "да и от вас самих бы..."

В общем, в войне по соседству и наши латвийские политики нашли где поживиться. Вроде как получили индульгенцию, чтобы нарушать права человека и плевать на международные нормы и всякие там конвенции (ну а что такого? Если другим можно, то чем мы хуже? Мы в этом даже можем быть лучше!). А кому не нравится - идите и судитесь. У нас самый гуманный суд в мире. Тратьте годы, деньги и может быть даже выиграете... лет через пять. Или десять. Или... И радуйтесь да благодарите, что вам разрешили. Неблагодарным.

Но вернёмся к языку. Самое удивительное, что всё это происходит в эпоху стремительного развития искусственного интеллекта. Машинный перевод уже сегодня работает настолько хорошо, что языковые барьеры исчезают буквально на глазах. Мир движется к тому, чтобы люди могли свободно общаться, учиться и получать информацию независимо от языка.

Но наши национально озабоченные политики упорно идут в противоположную сторону.

Они воюют с матрёшками на рынках. Они воюют с книгами и вывесками. Теперь они решили воевать с радио, чтобы случайно не услышать неудобный для себя язык.

Хотя проблема никогда не была в языке. Главное всегда - это содержание. Мы оцениваем человека по его поступкам, идеям и ценностям, а не по тому, на каком языке он говорит.

В общем, в который раз мне приходится констатировать, что такая политика не укрепляет лояльность. Она её разрушает. Невозможно добиться любви к государству, постоянно объясняя части его граждан, что их культура и родной язык здесь нежелательны.

И самое тревожное даже не это. Подобные решения создают опасный прецедент. Если можно объявить "неправильным" язык, то следующим шагом неизбежно становится мысль о том, что и люди, говорящие на этом языке, тоже какие-то "неправильные". Пока такие идеи ещё выглядят маргинальными. Но ещё недавно маргинальными казались и многие сегодняшние законодательные инициативы.

Каждый такой запрет немного сдвигает границы допустимого.

И всё чаще возникает вопрос: где государство собирается остановиться?", - рассуждает Чекушин.