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«Где государство собирается остановиться?». Чекушин о новых языковых запретах (1)

Редакция PRESS 19 июня, 2026 12:51

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Бывший депутат Рижской думы Константин Чекушин (Согласие) на своей странице в Facebook отметил, что общество все слабее реагирует на очередные меры по ограничению русского языка в Латвии. "Когда государство начинает бороться с языком, оно неизбежно начинает бороться и с людьми. Это просто факт, который многим удобно не замечать, чтобы сильно не расстраиваться", отмечает он.

"В эту среду комиссия Сейма поддержала поправки от депутатов национального объединения, которые предполагают фактический перевод радиовещания исключительно на латышский язык. К 2034 году передачи на других языках должны исчезнуть или сопровождаться переводом.

Собственно, а чего вы могли ещё ожидать от националистов? Которых, к слову, новый премьер-министр Андрис Кулбергс пригласил сесть за стол правительства.

Очевидно, что государство последовательно затягивает петлю на гражданских свободах. Шаг за шагом оно демонстрирует сотням тысяч своих жителей, что ваш родной язык - это проблема, от которой нужно избавиться. А между строк я читаю - "да и от вас самих бы..."

В общем, в войне по соседству и наши латвийские политики нашли где поживиться. Вроде как получили индульгенцию, чтобы нарушать права человека и плевать на международные нормы и всякие там конвенции (ну а что такого? Если другим можно, то чем мы хуже? Мы в этом даже можем быть лучше!). А кому не нравится - идите и судитесь. У нас самый гуманный суд в мире. Тратьте годы, деньги и может быть даже выиграете... лет через пять. Или десять. Или... И радуйтесь да благодарите, что вам разрешили. Неблагодарным.

Но вернёмся к языку. Самое удивительное, что всё это происходит в эпоху стремительного развития искусственного интеллекта. Машинный перевод уже сегодня работает настолько хорошо, что языковые барьеры исчезают буквально на глазах. Мир движется к тому, чтобы люди могли свободно общаться, учиться и получать информацию независимо от языка.

Но наши национально озабоченные политики упорно идут в противоположную сторону.
Они воюют с матрёшками на рынках. Они воюют с книгами и вывесками. Теперь они решили воевать с радио, чтобы случайно не услышать неудобный для себя язык.

Хотя проблема никогда не была в языке. Главное всегда - это содержание. Мы оцениваем человека по его поступкам, идеям и ценностям, а не по тому, на каком языке он говорит.
В общем, в который раз мне приходится констатировать, что такая политика не укрепляет лояльность. Она её разрушает. Невозможно добиться любви к государству, постоянно объясняя части его граждан, что их культура и родной язык здесь нежелательны.

И самое тревожное даже не это. Подобные решения создают опасный прецедент. Если можно объявить "неправильным" язык, то следующим шагом неизбежно становится мысль о том, что и люди, говорящие на этом языке, тоже какие-то "неправильные". Пока такие идеи ещё выглядят маргинальными. Но ещё недавно маргинальными казались и многие сегодняшние законодательные инициативы.

Каждый такой запрет немного сдвигает границы допустимого.

И всё чаще возникает вопрос: где государство собирается остановиться?", - рассуждает Чекушин.

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