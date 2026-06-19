«Она — моё лучшее лекарство!» Паулс об увлечении молодой певицей

Лето для многих — время отпуска и отдыха, но не для маэстро Раймондса Паулса. В настоящее время он работает над новой концертной программой «Ты приходишь, ты уходишь», которая будет исполнена в начале августа в музыкальном доме «Дайле», рассказывает программа.

Вдохновением для композитора на этот раз послужила молодая джазовая певица Герда Тимрота. Весной один из коллег маэстро дал ему послушать несколько записей Герды, и Раймондс Паулс сразу же решил: такой голос для нас редкость, я хочу с ней поработать! Маэстро Паулс любезно пригласил журналистов к себе домой.

С присущим ему юмором, но также с большой самоотдачей и вниманием, Раймондс Паулс работает над своей новой программой этим летом. Хотя он часто говорил, что игру на фортепиано и концертную жизнь следует наконец-то отложить, он по-прежнему за фортепиано. О своем сотрудничестве с Гердой Тимротой маэстро говорит: «Она сейчас мое лучшее лекарство и самые сильные витамины». Раймондс Паулс услышал в голосе Герды что-то особенное.

Раймондс Паулс говорит, что в Латвии давно не было такого низкого голоса, который так хорошо чувствовал бы джаз и синкопированные ритмы, поэтому, услышав новую солистку, он сразу подумал, что есть потенциал для творческого сотрудничества.

«Они хотят чего-то нового, надеюсь, появится новая солистка, мы ей поможем. Она планирует уехать за границу, но я думаю, что она многому у меня учится».

Герда Тимрота говорит: «У него очень сильная атмосфера, я хочу научиться у него поддерживать такое же прекрасное чувство юмора и музыкальность».

Год назад Герда и представить себе не могла, что будет работать с Паулсом, молодая певица была особенно удивлена ​​тем, как легко им было работать вместе. Оба искренне рады сотрудничеству и продолжают работу над новой концертной программой.