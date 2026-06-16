Игра против времени: корейские правила долгой жизни от NugaBest
Ожидается, что уже к 2030 году средняя продолжительность жизни в Южной Корее составит 84,07 года для мужчин и 90,82 года для женщин. Как это у них получается?
Можно выделить основные правила, придерживаясь которых жители Сеула и Южной Кореи в целом не просто живут дольше многих европейцев, но делают это, не теряя здоровья и социальной вовлеченности в общество. Вот они...
- Забота о здоровье – на самом первом месте. Корейцы понимают, что их организм – это главный резерв на будущее, а поэтому здесь не ждут, чтобы врачи сто раз пригласили на какое-то профилактическое обследование. В отличие от нас, часто привыкших терпеть до последнего и обращаться к врачам, уже когда совсем невмоготу, корейцы спешат к докторам при появлении самых незначительных симптомов.
- Приверженность спорту и активному образу жизни. В Южной Корее сениоры (и не только) каждый день тренируются в парках - обычно группами: вместе веселее! Многие люди семьями в выходные дни регулярно ходят по горным тропам – это просто национальное хобби.
С возрастом южнокорейцы не замыкаются в себе. Они ежедневно взаимодействуют с другими людьми – в том числе в тех же парках. Не онлайн, а, что называется, вживую — это чай, прогулки, разговоры, совместный спорт и так далее. Ученые из Сеульского университета назвали это «эффектом сопричастности»: мозг, получающий социальные сигналы, вырабатывает больше дофамина и окситоцина. Эти гормоны напрямую снижают воспаления и уровень кортизола. Тело стареет, когда душа чувствует одиночество, и корейцы противостоят одиночеству вполне осознанно.
- Чем старше становятся корейцы, тем больше времени они уделяют поддержанию своего здоровья. Это часть традиции народа.
- Правильное питание на регулярной основе. Исторически так сложилось, что национальная кухня Кореи богата на овощные блюда. Овощи либо свежие, либо квашеные и всегда в обрамлении специй.
- Жители Южной Кореи активно используют «помощников в оздоровлении». Скажем, молодые люди, вынужденные целый день работать на компьютере и выдерживать рабочие стрессы, приобретают специальные массажные кровати типа Nuga Best, которые служат им освобождением от усталости, нервного и физического напряжения, а родителям помогают поддерживать силу мышц и благополучие позвоночника, что очень важно.
Президент компании Nuga Best Чо Сынг Хен — выдающийся конструктор медицинского оборудования. Поэтому Nuga Best постоянно совершенствует собственные технологии.
Современные массажные кровати известны рядом преимуществ.
Одна из известных разработок Nuga Best — кровати-массажеры с деталями из турманиевой керамики. Изобретатели получили более 10 патентов. Эффективность нововведений подтверждают 13 наград.
Оборудование Nuga Best многофункциональное. Оно позволяет проводить эффективную профилактику и оздоровление по широкому спектру заболеваний, сочетает в себе различные методы: рефлексотерапевтическое воздействие, мануальную терапию, физиотерапию инфракрасным излучением, низкочастотную миостимуляцию.
Важную роль играет и личный опыт людей, регулярно посещающих профилактические процедуры. В отзывах посетителей салонов Nuga Best многие отмечают, что после курса сеансов чувствуют уменьшение мышечного напряжения, становятся более активными, лучше спят и легче переносят повседневные нагрузки. Некоторые рассказывают о снижении дискомфорта в спине и суставах, а также о том, что процедуры помогают им поддерживать привычный уровень физической активности. При этом специалисты напоминают, что профилактические процедуры являются частью комплексного подхода к здоровью и не заменяют консультации врача и назначенное лечение
Польза массажных инновационных кроватей Nuga Best не исчерпывается устранением симптомов отдельно взятого заболевания, техника оказывает комплексное воздействие на организм. Оборудование снимает боли и мышечное напряжение, нормализует кровообращение, обменные процессы, помогает предотвращению отеков.
Процедуры на массажной кровати - это профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата (позвоночника), расстройств нейрогенного и сосудистого характера, проблем периферической нервной системы.
Оборудование подходит для людей любого возраста, роста и телосложения. Одну и ту же модель могут использовать пациенты разной комплекции. К слову, ознакомиться с массажными кроватями можно в рижском салоне Nuga Best в Пурвциемсе, где каждый день проходят совершенно бесплатные сеансы массажа для всех желающих.
Вас тут же бесплатно проконсультируют, расскажут о показаниях (их очень много) и противопоказаниях (их мало) такого массажа (к самым частым относятся остеопороз последней степени, беременность, травмы, переломы и операции позвоночника - не менее 1 года). Специалист салона проведет консультацию перед началом процедур. Он учтет ваши проблемы и цели, чтобы подобрать оптимальную программу.
Совет. Подумайте о своем здоровье уже сегодня, даже если у вас ничего не болит. Поговорите с семейным врачом о возможностях профилактики, начните много ходить пешком и правильно питаться, занимайтесь физическими упражнениями и релаксом (в том числе это можно делать при помощи кровати Nuga Best), думайте о себе сегодня.