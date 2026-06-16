Игра против времени: корейские правила долгой жизни от NugaBest Реклама Редакция PRESS 16 июня, 2026 12:35 Реклама

Ожидается, что уже к 2030 году средняя продолжительность жизни в Южной Корее составит 84,07 года для мужчин и 90,82 года для женщин. Как это у них получается?

Можно выделить основные правила, придерживаясь которых жители Сеула и Южной Кореи в целом не просто живут дольше многих европейцев, но делают это, не теряя здоровья и социальной вовлеченности в общество. Вот они...

Забота о здоровье – на самом первом месте. Корейцы понимают, что их организм – это главный резерв на будущее, а поэтому здесь не ждут, чтобы врачи сто раз пригласили на какое-то профилактическое обследование. В отличие от нас, часто привыкших терпеть до последнего и обращаться к врачам, уже когда совсем невмоготу, корейцы спешат к докторам при появлении самых незначительных симптомов. Приверженность спорту и активному образу жизни. В Южной Корее сениоры (и не только) каждый день тренируются в парках - обычно группами: вместе веселее! Многие люди семьями в выходные дни регулярно ходят по горным тропам – это просто национальное хобби.

С возрастом южнокорейцы не замыкаются в себе. Они ежедневно взаимодействуют с другими людьми – в том числе в тех же парках. Не онлайн, а, что называется, вживую — это чай, прогулки, разговоры, совместный спорт и так далее. Ученые из Сеульского университета назвали это «эффектом сопричастности»: мозг, получающий социальные сигналы, вырабатывает больше дофамина и окситоцина. Эти гормоны напрямую снижают воспаления и уровень кортизола. Тело стареет, когда душа чувствует одиночество, и корейцы противостоят одиночеству вполне осознанно.

Чем старше становятся корейцы, тем больше времени они уделяют поддержанию своего здоровья. Это часть традиции народа. Правильное питание на регулярной основе. Исторически так сложилось, что национальная кухня Кореи богата на овощные блюда. Овощи либо свежие, либо квашеные и всегда в обрамлении специй. Жители Южной Кореи активно используют «помощников в оздоровлении». Скажем, молодые люди, вынужденные целый день работать на компьютере и выдерживать рабочие стрессы, приобретают специальные массажные кровати типа Nuga Best, которые служат им освобождением от усталости, нервного и физического напряжения, а родителям помогают поддерживать силу мышц и благополучие позвоночника, что очень важно.

Президент компании Nuga Best Чо Сынг Хен — выдающийся конструктор медицинского оборудования. Поэтому Nuga Best постоянно совершенствует собственные технологии.

Современные массажные кровати известны рядом преимуществ.

Одна из известных разработок Nuga Best — кровати-массажеры с деталями из турманиевой керамики. Изобретатели получили более 10 патентов. Эффективность нововведений подтверждают 13 наград.

Оборудование Nuga Best многофункциональное. Оно позволяет проводить эффективную профилактику и оздоровление по широкому спектру заболеваний, сочетает в себе различные методы: рефлексотерапевтическое воздействие, мануальную терапию, физиотерапию инфракрасным излучением, низкочастотную миостимуляцию.

Важную роль играет и личный опыт людей, регулярно посещающих профилактические процедуры. В отзывах посетителей салонов Nuga Best многие отмечают, что после курса сеансов чувствуют уменьшение мышечного напряжения, становятся более активными, лучше спят и легче переносят повседневные нагрузки. Некоторые рассказывают о снижении дискомфорта в спине и суставах, а также о том, что процедуры помогают им поддерживать привычный уровень физической активности. При этом специалисты напоминают, что профилактические процедуры являются частью комплексного подхода к здоровью и не заменяют консультации врача и назначенное лечение

Польза массажных инновационных кроватей Nuga Best не исчерпывается устранением симптомов отдельно взятого заболевания, техника оказывает комплексное воздействие на организм. Оборудование снимает боли и мышечное напряжение, нормализует кровообращение, обменные процессы, помогает предотвращению отеков.

Процедуры на массажной кровати - это профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата (позвоночника), расстройств нейрогенного и сосудистого характера, проблем периферической нервной системы.

Оборудование подходит для людей любого возраста, роста и телосложения. Одну и ту же модель могут использовать пациенты разной комплекции. К слову, ознакомиться с массажными кроватями можно в рижском салоне Nuga Best в Пурвциемсе, где каждый день проходят совершенно бесплатные сеансы массажа для всех желающих.

Вас тут же бесплатно проконсультируют, расскажут о показаниях (их очень много) и противопоказаниях (их мало) такого массажа (к самым частым относятся остеопороз последней степени, беременность, травмы, переломы и операции позвоночника - не менее 1 года). Специалист салона проведет консультацию перед началом процедур. Он учтет ваши проблемы и цели, чтобы подобрать оптимальную программу.

Совет. Подумайте о своем здоровье уже сегодня, даже если у вас ничего не болит. Поговорите с семейным врачом о возможностях профилактики, начните много ходить пешком и правильно питаться, занимайтесь физическими упражнениями и релаксом (в том числе это можно делать при помощи кровати Nuga Best), думайте о себе сегодня.