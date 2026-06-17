С 27 по 29 июня на улице Твайка введут крупные ограничения

В субботу работы пройдут на стороне улицы Твайка у предприятия Aldaris, по направлению от центра к Даудерсальскому путепроводу. Будут закрыты выезды на улицу Твайка с улицы Загеру, территории Aldaris, улицы Гауйенас и из дворов на участке от дома 34 до улицы Загеру.

Объехать закрытый участок можно будет по Ганибу дамбис или улице Дунтес, далее по улице Тилта, проспектам Межа и Виестура.

Движение от Даудерсальского путепровода в сторону центра организуют в одну сторону по проезжей части вдоль территории ManTess. Левые повороты к Aldaris и на улицу Загеру закроют.

Общественный транспорт продолжит курсировать, но остановки возле зданий Aldaris временно не будут обслуживаться.

В воскресенье асфальтировать будут проезжую часть от Даудерсальского путепровода к центру и стоянку у въезда на территорию ManTess. Движение в центр перенаправят на сторону улицы Твайка возле Aldaris.

Оба въезда на территорию ManTess и в гаражный кооператив закроют. Транспорт из центра в сторону Вецмилгрависа направят в объезд по улице Тилта.

В понедельник после завершения работ движение планируют восстановить по обеим проезжим частям, оставив по одной полосе в каждом направлении.

Эстакаду на Кундзиньсалу планируют достроить к 8 октября. Общая стоимость проекта составляет 82,6 млн евро.