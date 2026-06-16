Водитель автомобиля Opel, едва начав движение на светофоре, был вынужден остановиться прямо на пешеходном переходе. На месте происшествия собрались люди, в том числе и водитель, который рассказал свою версию событий.

«Я ехал, красного света не было… для меня горел зеленый. У неё внезапно вырвался ребенок. Маленький ребенок, лет пяти», — рассказал водитель Opel в программе «Degpunktā» на телеканале TV3.

Хотя водитель пытался вовремя затормозить, ситуация развивалась слишком быстро, чтобы предотвратить столкновение. Мать ребенка тоже пыталась его остановить, но не успела.

«Она тоже пыталась, но не смогла. Ребенок был в сознании, разговаривал. Это был мальчик», — говорит водитель.

Ребенка доставили в больницу в стабильном состоянии, и предварительные обследования показывают, что он, скорее всего, не получил серьезных травм.

Пресс-секретарь Государственной полиции Гита Гжибовска сообщает: «Государственная полиция настоятельно призывает родителей тщательно обсуждать с детьми правила дорожной безопасности и не оставлять маленьких детей без присмотра возле дороги. Дети склонны действовать импульсивно и не всегда способны оценить возможные риски, поэтому внимание и осторожность взрослых крайне важны для предотвращения трагических аварий».